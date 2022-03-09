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Жизнь

Об ухудшении состояния Жириновского сообщил российский телеканал

Врачи фиксируют отрицательную динамику в состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

Он по-прежнему находится в медикаментозной коме и подключен к ИВЛ. Отмечается, что сатурация у лидера ЛДПР опускается с 96% до 88%. При этом почти все анализы у него в пределах нормы, сообщает НТВ.

Политик попал в больницу 2 февраля с коронавирусом, напоминает bfm.ru.

У него был диагностирован «омикрон"-штамм. СМИ неоднократно писали о том, что он находится в тяжелом состоянии, однако пресс-служба фракции эти данные опровергает. На днях в пресс-службе ЛДПР заявили — многие параметры организма лидера партии в целом пришли в норму. Но политику требуется наблюдение медиков, чтобы выйти из болезни без последствий.

В феврале заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский тяжело переносит коронавирус.

По словам бывшего главы Роспотребнадзора, политик «затянул с госпитализацией» из-за «личностных особенностей».

Ранее сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца.

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