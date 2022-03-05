В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Оно остается стабильным, сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе ЛДПР заявили — многие параметры организма лидера партии в целом пришли в норму. Но политику требуется наблюдение медиков, чтобы выйти из болезни без последствий, пишет mir24.tv.
В феврале заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, почему лидер ЛДПР Владимир Жириновский тяжело переносит коронавирус.
По словам бывшего главы Роспотребнадзора, политик «затянул с госпитализацией» из-за «личностных особенностей».
Ранее сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца.