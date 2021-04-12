В Алтайском крае открыли «горячую линию» по вакцинации

С 12 по 24 апреля 2021 года алтайский Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики, сообщила пресс-служба управления.

Интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (3852) 24-88-74 по будням:

с 9:00 до 17:00 ( перерыв на обед с 12:00 до 12:45),

перерыв на обед с 12:00 до 12:45), в пятницу с 9:00 до 12:45.

«Сегодня уже доказано, что самым эффективным инструментом профилактики инфекций и наиболее важным достижением медицины является иммунизация. Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях — полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых», — напоминают специалисты Роспотребнадзора.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Вакцинация от коронавируса

Общее количество поставленной вакцины «Спутник V» (поставок других вакцин не ожидается) в Алтайский край составило 151 257 комплектов, по данным на 12 апреля.

В крае прививается 126 425 (+480 за последние сутки) человек, в том числе 51 542 человека получили первую прививку и 74 883 человек полностью привиты.

Ранее эксперты минздрава рассказали, что для победы на коронавирусом в Алтайском крае до осени нужно успеть привить более 60% населения края — более 1 млн взрослых жителей.