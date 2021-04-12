В Алтайском крае открыли «горячую линию» по вакцинации

Интересующие вопросы можно задать по телефону
- с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45),
- в пятницу с 9:00 до 12:45.
«Сегодня уже доказано, что самым эффективным инструментом профилактики инфекций и наиболее важным достижением медицины является иммунизация. Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях — полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых», — напоминают специалисты Роспотребнадзора.
Вакцинация от коронавируса
Общее количество поставленной вакцины «Спутник V» (поставок других вакцин не ожидается) в Алтайский край составило 151 257 комплектов, по данным на 12 апреля.
В крае прививается 126 425 (+480 за последние сутки) человек, в том числе 51 542 человека получили первую прививку и 74 883 человек полностью привиты.
Ранее эксперты минздрава рассказали, что для победы на коронавирусом в Алтайском крае до осени нужно успеть привить более 60% населения края — более 1 млн взрослых жителей.