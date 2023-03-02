В Алтайском крае отметили снижение смертности от туберкулеза

За 2022 год показатель смертности от заболевания стал ниже на 26,7% по сравнению с 2021 годом, сообщает министерство здравоохранения Алтайского края.

На снижение повлияло несколько факторов: рост числа профилактических осмотров, проведение ранней диагностики и качественное обследование пациентов.

Кроме того, в медицинских учреждениях оказывали психосоциальную поддержку больным и обеспечивали их лекарствами.

Краевой минздрав утверждает, что сегодня в регионе доступны все методы лечения и диагностики туберкулеза.

В министерстве советуют жителям Алтайского края проходить флюорографические обследования не реже одного раза в год.

Ранее мы рассказали, где и когда барнаульцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.