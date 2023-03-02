2 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В Алтайском крае отметили снижение смертности от туберкулеза

За 2022 год показатель смертности от заболевания стал ниже на 26,7% по сравнению с 2021 годом, сообщает министерство здравоохранения Алтайского края.

Туберкулез. Легкие.
Туберкулез. Легкие.
СС0.

На снижение повлияло несколько факторов: рост числа профилактических осмотров, проведение ранней диагностики и качественное обследование пациентов.

Кроме того, в медицинских учреждениях оказывали психосоциальную поддержку больным и обеспечивали их лекарствами.

Краевой минздрав утверждает, что сегодня в регионе доступны все методы лечения и диагностики туберкулеза.

В министерстве советуют жителям Алтайского края проходить флюорографические обследования не реже одного раза в год.

Ранее мы рассказали, где и когда барнаульцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость