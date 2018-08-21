В Алтайском крае по дворам пройдут переписчики с вопросами об одиночестве

Во всех регионах страны опросят 15 тыс. человек. В Алтайском крае решили обследовать 225 случайно отобранных домохозяйств. Опрос проведут в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Краснощеково, Михайловском и других населенных пунктах.
Опросу подлежит население в возрасте 15 лет и более. Переписчик в числе прочего поинтересуется, как респондент заботится о здоровье, занимается ли спортом в свободное время, имеет ли вредные привычки, беспокоит ли его чувство одиночества, на основании чего оценивает состояние своего здоровья. Крайстат гарантирует полную конфиденциальность данных и защиту предоставленной информации.
Результаты наблюдения используют при разработке и оценке эффективности мер по реализации «Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года».
Проводить обследование будут специально обученные интервьюеры с использованием электронных вопросников на планшетных компьютерах. Переписчик будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.