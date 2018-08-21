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В Алтайском крае по дворам пройдут переписчики с вопросами об одиночестве

В Алтайском крае запустят выборочную перепись населения, чтобы узнать, что влияет на здоровье жителей. Наблюдение стартует 20 сентября и продлится по 5 октября, пишет Алтайкрайстат.

Статистика, график.
Статистика, график.
СС0

Во всех регионах страны опросят 15 тыс. человек. В Алтайском крае решили обследовать 225 случайно отобранных домохозяйств. Опрос проведут в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Краснощеково, Михайловском и других населенных пунктах.

Опросу подлежит население в возрасте 15 лет и более. Переписчик в числе прочего поинтересуется, как респондент заботится о здоровье, занимается ли спортом в свободное время, имеет ли вредные привычки, беспокоит ли его чувство одиночества, на основании чего оценивает состояние своего здоровья. Крайстат гарантирует полную конфиденциальность данных и защиту предоставленной информации.

Результаты наблюдения используют при разработке и оценке эффективности мер по реализации «Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года».

Проводить обследование будут специально обученные интервьюеры с использованием электронных вопросников на планшетных компьютерах. Переписчик будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

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