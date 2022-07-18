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Здоровье

В Алтайском крае почти 300 человек заразились сибирским клещевым тифом и 5 человек — клещевым энцефалитом

С начала сезона активности клещей, который стартовал 3 апреля, в поликлиники Алтайского края с присасыванием насекомых обратились 8254 человека, из них 2286 детей до 14 лет. За прошлую неделю клещ укусил 248 жителей края. Статистику приводит краевой Роспотребнадзор.

Клещи
Клещи
pixabay.com

Среди укушенных есть заболевшие, чаще всего люди заражаются сибирским клещевым тифом.

«Зарегистрировано 294 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 49 детей до 14 лет, 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в т.ч. у 3 детей до 14 лет. Зарегистрированы 5 комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом. На сегодняшний день в стационарах края находятся 8 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, из них 1 больная с тяжелой формой заболевания», — сообщает ведомство.

Роспотребнадзор напоминает, что клещи активны, пока стоит теплая погода.

При присасывании клеща нужно обратиться в травмпункт для решения вопроса о введении иммуноглобулина.

Иммуноглобулин вводится в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.

Ранее сообщалось, что активность клещей в Алтайском крае за предыдущую неделю упала на четверть.

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