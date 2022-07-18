Среди укушенных есть заболевшие, чаще всего люди заражаются сибирским клещевым тифом.

«Зарегистрировано 294 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 49 детей до 14 лет, 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в т.ч. у 3 детей до 14 лет. Зарегистрированы 5 комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом. На сегодняшний день в стационарах края находятся 8 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, из них 1 больная с тяжелой формой заболевания», — сообщает ведомство.