В Алтайском крае подтвердились случаи заболевания детей столбняком

Столбняк вызывается токсином микроорганизма Clostridium tetani. Возбудитель широко распространен в природе — споры повсеместно находятся в почве.
Ранее в Алтайском крае уже регистрировались случаи столбняка у людей, которые укололись при обработке малины, пересадке комнатных цветов зимой и так далее.
Инкубационный период заболевания продолжается от 3 до 21 дня (минимальный — несколько часов, максимальный — 60 дней).
Столбняком могут заразиться непривитые люди любого возраста.
Основные симптомы
- судороги при наличии раздражителей: шум, свет, прикосновение,
- высокая температура тела (40−42 градуса) и обильное потоотделение,
- напряжение в жевательных мышцах — больной с трудом открывает рот, сокращение мимических мышц придает характерное выражение лицу, известное под названием «сардонической улыбки».
В целях защиты в России всем детям вводят анатоксин столбнячный, который находится в составе комбинированных вакцин (АКДС, АДС-м, АДС, АС).
Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинация проводится трехкратно с трех месяцев с интервалом 45 дней и однократной ревакцинацией через 12 месяцев после третьей прививки,
Далее проводится ревакцинация в 7 и 14 лет. Взрослым прививки в соответствии с национальным календарем проводятся каждые 10 лет.
В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют всем непривитым защитить себя, своих детей и близких от заболевания и обязательно поставить необходимые прививки.
Ранее алтайские онкологи посоветовали регулярно обследоваться, чтобы не пропустить рак легких. Ежегодно в крае выявляется около 1500 пациентов с этой смертельной болезнью.