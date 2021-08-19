В Алтайском крае подтвердились случаи заболевания детей столбняком

В августе в Алтайском крае зарегистрировали два случая заболевания столбняком среди детей. Их родители отказались от вакцинации от этой болезни, рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Столбняк вызывается токсином микроорганизма Clostridium tetani. Возбудитель широко распространен в природе — споры повсеместно находятся в почве.

Ранее в Алтайском крае уже регистрировались случаи столбняка у людей, которые укололись при обработке малины, пересадке комнатных цветов зимой и так далее.

Градусник , термометр. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Инкубационный период заболевания продолжается от 3 до 21 дня (минимальный — несколько часов, максимальный — 60 дней).

Столбняком могут заразиться непривитые люди любого возраста.

Основные симптомы

судороги при наличии раздражителей: шум , свет , прикосновение,

свет прикосновение, высокая температура тела ( 40−42 градуса) и обильное потоотделение,

40−42 градуса) и обильное потоотделение, напряжение в жевательных мышцах — больной с трудом открывает рот , сокращение мимических мышц придает характерное выражение лицу , известное под названием «сардонической улыбки».

В целях защиты в России всем детям вводят анатоксин столбнячный, который находится в составе комбинированных вакцин (АКДС, АДС-м, АДС, АС).

Укол. Прививка. СС0

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вакцинация проводится трехкратно с трех месяцев с интервалом 45 дней и однократной ревакцинацией через 12 месяцев после третьей прививки, т. е. в 18 месяцев жизни.

Далее проводится ревакцинация в 7 и 14 лет. Взрослым прививки в соответствии с национальным календарем проводятся каждые 10 лет.

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют всем непривитым защитить себя, своих детей и близких от заболевания и обязательно поставить необходимые прививки.

Ранее алтайские онкологи посоветовали регулярно обследоваться, чтобы не пропустить рак легких. Ежегодно в крае выявляется около 1500 пациентов с этой смертельной болезнью.