Алтайские онкологи рассказали о выживаемости при раке легких

Болезнь долго может протекать скрыто, симптомы (кашель, одышка, кровохарканье, боли в грудной клетке, повышение температуры) появляются, когда опухоль уже имеет множество метастазов.
«В Алтайском крае ежегодно выявляется около 1500 пациентов со злокачественными новообразованиями легких. Но только у 27% заболевание обнаруживается на ранней стадии», — отмечают эксперты.
В 90% случаев причиной рака легкого становится курение, в остальных — наследственные факторы и влияние окружающей среды.
Выживаемость
Если рак легкого диагностировали на первой стадии, то 5-летняя выживаемость может достигать 70−90%, уже на второй стадии она не превышает 60%.
Если же диагноз поставлен на четвертой стадии, когда опухоль метастазирует, то 5-летняя выживаемость едва может превысить 10%.
Что делать
Чтобы обнаружить болезнь вовремя, нужно своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Людям с хроническими заболеваниями легких — обязательно наблюдаться у пульмонолога.
В случае выявления рака легкого, необходимо незамедлительно, под профессиональным контролем врача, приступать к лечению.
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