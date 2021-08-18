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Здоровье

Алтайские онкологи рассказали о выживаемости при раке легких

Запущенный рак легкого может убить человека или сделать его глубоким инвалидом за считанные месяцы, напоминают в онкодиспансере Алтайского края. Специалисты рекомендуют своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

Легкие.
Легкие.
СС0

Болезнь долго может протекать скрыто, симптомы (кашель, одышка, кровохарканье, боли в грудной клетке, повышение температуры) появляются, когда опухоль уже имеет множество метастазов.

«В Алтайском крае ежегодно выявляется около 1500 пациентов со злокачественными новообразованиями легких. Но только у 27% заболевание обнаруживается на ранней стадии», — отмечают эксперты.

В 90% случаев причиной рака легкого становится курение, в остальных — наследственные факторы и влияние окружающей среды.

Выживаемость

Если рак легкого диагностировали на первой стадии, то 5-летняя выживаемость может достигать 70−90%, уже на второй стадии она не превышает 60%.

Если же диагноз поставлен на четвертой стадии, когда опухоль метастазирует, то 5-летняя выживаемость едва может превысить 10%.

В алтайском краевой онкодиспансере.
В алтайском краевой онкодиспансере.
akod22.ru

Что делать

Чтобы обнаружить болезнь вовремя, нужно своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Людям с хроническими заболеваниями легких — обязательно наблюдаться у пульмонолога.

В случае выявления рака легкого, необходимо незамедлительно, под профессиональным контролем врача, приступать к лечению.

Ранее врач рассказала, какие три анализа нужно обязательно сдавать каждому хотя бы раз в год.

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