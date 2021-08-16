Врач рассказала, какие три анализа нужно обязательно сдавать каждому хотя бы раз в год

Российский врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что есть три анализа, которые каждый человек должен сдавать ежегодно. Рекомендации специалиста публикует Москва 24.

Первый и «главный» анализ для терапевта — это общий анализ крови. Как объяснила Людмила Лапа, его необходимо сдавать при любой жалобе на здоровье.

Общий анализ крови может выявить анемию и нарушения в клеточном иммунитете. Кроме того, он покажет воспалительные процессы — как общие, так и в хронической форме.

Второй по значимости — биохимический анализ крови. Он отражает работу органов и других процессов в организме. «Например, билирубин, который измеряет этот анализ, показателен с точки зрения работы печени. Уровень глюкозы может говорить о наличии сахарного диабета. Амилаза отражает работу поджелудочной железы», — рассказала терапевт.

И, наконец, общий анализа мочи: он покажет общее состояние организма, «подсветит» воспалительные процессы и даст специалисту информацию о том, как работают почки пациента.

«Он показывает, хорошо ли работают почки, фильтруют ли они, есть ли камни. Да и вообще по этому анализу можно составить представление не только о состоянии организма, но и о его питании», — уточнила Лапа.

Каждый из этих анализов врач рекомендует сдавать не реже раза в год. Вместе они могут сообщить о воспалительных и даже опухолевых процессах в организме.

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