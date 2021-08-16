16 августа 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Врач рассказала, какие три анализа нужно обязательно сдавать каждому хотя бы раз в год

Российский врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что есть три анализа, которые каждый человек должен сдавать ежегодно. Рекомендации специалиста публикует Москва 24.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Первый и «главный» анализ для терапевта — это общий анализ крови. Как объяснила Людмила Лапа, его необходимо сдавать при любой жалобе на здоровье.

Общий анализ крови может выявить анемию и нарушения в клеточном иммунитете. Кроме того, он покажет воспалительные процессы — как общие, так и в хронической форме.

Второй по значимости — биохимический анализ крови. Он отражает работу органов и других процессов в организме. «Например, билирубин, который измеряет этот анализ, показателен с точки зрения работы печени. Уровень глюкозы может говорить о наличии сахарного диабета. Амилаза отражает работу поджелудочной железы», — рассказала терапевт.

И, наконец, общий анализа мочи: он покажет общее состояние организма, «подсветит» воспалительные процессы и даст специалисту информацию о том, как работают почки пациента.

«Он показывает, хорошо ли работают почки, фильтруют ли они, есть ли камни. Да и вообще по этому анализу можно составить представление не только о состоянии организма, но и о его питании», — уточнила Лапа.

Каждый из этих анализов врач рекомендует сдавать не реже раза в год. Вместе они могут сообщить о воспалительных и даже опухолевых процессах в организме.

Ранее барнаульская акушерка рассказала altapress.ru, что происходит в смотровом кабинете и почему мужчинам и женщинам нужно туда ходить.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость