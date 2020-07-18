В Алтайском крае после резкого скачка снижается заболеваемость COVID-19

Как и раньше больше всего больных выявлено в Барнауле — 118 случаев, следующим в списке идет Бийск (13 случаев), Залесовский (10) и Кулундинский (9) районы.
Где еще зафиксированы больные?
- Рубцовск — 9,
- Новоалтайск — 8,
- Ребрихинский район — 5,
- Змеиногорский район — 4,
- Смоленский район — 4,
- Павловский район — 3,
- Первомайский район — 3,
- Троицкий район — 3.
В Белокурихе, Заринске, Славгороде, Алейском, Благовещенском, Калманском, Локтевском, Мамонтовском, Родинском, Топчихинском, Угловском, Хабарском районах — по одному заболевшему.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 7184 человека, в том числе 709 детей до 17 лет включительно.
Тяжелобольных остается 93 человека, из них на аппарате ИВЛ находятся 30 пациентов.
Всего выздоровели 4605 человек (4176 взрослых; 429 детей). За прошедшие сутки выздоровело 170 человек (взрослые — 164, дети — 6). По данным Минздрава края, загрузка коечного фонда ковидных госпиталей не изменилась, количество мест достаточно.