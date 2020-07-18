В Алтайском крае после резкого скачка снижается заболеваемость COVID-19

201 случай заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки зарегистрирован в Алтайском крае. Об этом сообщает сообщает оперативный штаб региона.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Как и раньше больше всего больных выявлено в Барнауле — 118 случаев, следующим в списке идет Бийск (13 случаев), Залесовский (10) и Кулундинский (9) районы.

Где еще зафиксированы больные? Рубцовск — 9,

Новоалтайск — 8,

Ребрихинский район — 5,

Змеиногорский район — 4,

Смоленский район — 4,

Павловский район — 3,

Первомайский район — 3,

Троицкий район — 3. В Белокурихе, Заринске, Славгороде, Алейском, Благовещенском, Калманском, Локтевском, Мамонтовском, Родинском, Топчихинском, Угловском, Хабарском районах — по одному заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 7184 человека, в том числе 709 детей до 17 лет включительно.

Тяжелобольных остается 93 человека, из них на аппарате ИВЛ находятся 30 пациентов.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Всего выздоровели 4605 человек (4176 взрослых; 429 детей). За прошедшие сутки выздоровело 170 человек (взрослые — 164, дети — 6). По данным Минздрава края, загрузка коечного фонда ковидных госпиталей не изменилась, количество мест достаточно.