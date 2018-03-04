На Алтае зафиксированы случаи заболевания свиным гриппом. Эпидпорог превышен почти на 40%

В Алтайском крае зарегистрировано 21,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 34,6% выше эпидемического порога. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 71%, говорится в сообщении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
Среди заболевших ОРВИ за неделю с 19 по 25 февраля при лабораторных исследованиях в 15 случаях отмечена циркуляция вирусов гриппа: А/H1N1/pdm09 – 10, В – 5.
Полностью приостановлен учебный процесс в 7 школах Бийска и в 9 дошкольных учреждениях (Славгород, Тальменский, Троицкий, Советский, Целинный районы), частично приостановлен учебный процесс в 50 классах 16 школ (Бийск, Славгород, Залесовский, Тальменский, Ребрихинский, Кулундинский, Алтайский районы) и в 33 группах 20 дошкольных учреждений (г. Бийск, Славгород, Рубцовск, Кулундинский, Табунский, Петропавловский, Целинный районы).
Со 2 февраля в краевых медицинских организацияхна период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо обеспечить:
- раздельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа и соматическими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических учреждениях;
- прекращение допуска посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочие места или организованные детские коллективы.
В адрес Минздрава и Минобрнауки региона выданы предписания по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских и образовательных организациях.
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