На Алтае зафиксированы случаи заболевания свиным гриппом. Эпидпорог превышен почти на 40%

Среди заболевших ОРВИ за неделю с 19 по 25 февраля при лабораторных исследованиях в 15 случаях отмечена циркуляция вирусов гриппа: А/H1N1/pdm09 – 10, В – 5.

Полностью приостановлен учебный процесс в 7 школах Бийска и в 9 дошкольных учреждениях (Славгород, Тальменский, Троицкий, Советский, Целинный районы), частично приостановлен учебный процесс в 50 классах 16 школ (Бийск, Славгород, Залесовский, Тальменский, Ребрихинский, Кулундинский, Алтайский районы) и в 33 группах 20 дошкольных учреждений (г. Бийск, Славгород, Рубцовск, Кулундинский, Табунский, Петропавловский, Целинный районы).

Со 2 февраля в краевых медицинских организацияхна период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо обеспечить:

раздельный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа и соматическими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических учреждениях;

прекращение допуска посетителей к больным, находящимся на стационарном лечении.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендуют при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочие места или организованные детские коллективы.

В адрес Минздрава и Минобрнауки региона выданы предписания по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских и образовательных организациях.