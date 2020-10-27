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Здоровье

В Алтайском крае приостановили плановую медпомощь. Что это значит

27 октября министр здравоохранения Алтайского края подписал приказ о новом порядке плановой медицинской помощи в регионе. Документ опубликован на сайте краевого правительства.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

Согласно приказу, в Алтайском крае временно приостановили плановую госпитализацию. Исключение составляют пациенты с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. А также случаи, когда отсрочка медпомощи угрожает жизни и здоровью пациента.

Направление на госпитализацию может выдать только лечащий врач.

Плановая медпомощь в поликлиниках также приостановлена. Исключение — экстренные случаи (включая острые заболевания, травмы и обострения хронических заболеваний).

Также в регионе временно отказываются от диспансеризации, профосмотров и плановых приемов в государственных поликлиниках. Исключение — осмотры детей до года, осмотры для трудоустройства и по направлению призывной комиссии, для получения справок в санатории и образовательные учреждения.

Главным врачам краевых медучреждений поручили увеличить количество бригад для оказания экстренной и неотложной помощи. А также организовать дистанционное наблюдение пациентов из групп риска. Кроме того, врачи должны наладить дистанционную выписку лекарств и доставку их на дом льготникам.

Продолжаются консультативные приемы детей в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, а также вакцинация.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 214 новых случаев заболевания коронавирусом. Скончались еще 11 человек.

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