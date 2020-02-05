В Алтайском крае проследят за ценами на медицинские маски

По данным на 5 февраля, заявлений от жителей Алтайского края о повышении цен на медицинские маски и их дефиците в розничных точках продаж не поступало.
«Наша цель, проанализировать ценообразование на маски и проверить действия аптек на нарушения антимонопольного законодательства в части необоснованного завышения цен на продукцию на фоне повышенного спроса», — отметил руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.
Мониторить цены будут еженедельно. Информацию сразу оправляют в центральный аппарат ФАС России.
Ранее altapress.ru писал, что в Чите за неделю распродали запас медицинских масок, рассчитанный на три года, и ищут средства защиты в соседних городах.