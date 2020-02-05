Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В Алтайском крае проследят за ценами на медицинские маски

Алтайское управление ФАС проконтролирует цены на медицинские маски. Ведомство уже направило запросы в аптеки и крупные розничные магазины, чтобы узнать стоимость и экономические причины ее изменения.

Эпидемия. Маска
Эпидемия. Маска
СС0

По данным на 5 февраля, заявлений от жителей Алтайского края о повышении цен на медицинские маски и их дефиците в розничных точках продаж не поступало.

«Наша цель, проанализировать ценообразование на маски и проверить действия аптек на нарушения антимонопольного законодательства в части необоснованного завышения цен на продукцию на фоне повышенного спроса», — отметил руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.

Мониторить цены будут еженедельно. Информацию сразу оправляют в центральный аппарат ФАС России.

Ранее altapress.ru писал, что в Чите за неделю распродали запас медицинских масок, рассчитанный на три года, и ищут средства защиты в соседних городах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость