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Здоровье

В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ

За неделю с 25 по 31 января в Алтайском крае на 4,5% подскочила заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Эпидпорог превышен на 5,8%, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

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За неделю в крае зарегистрировали 16,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Дети до 14 лет составляют от 62,6% случаев.

Пока специалисты фиксируют в регионе циркуляцию вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы). Гриппа нет.

Как защититься?

Намного легче предотвратить заболевание, чем заниматься его лечением. Эффективность профилактики гриппа и ОРВИ будет достигнута при комбинации средств специфической и неспецифической защиты.

К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа проводится однократно и иммунитет сохраняется в течение года. Прививаться против гриппа лучше до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом, так как иммунитет формируется две недели.

Депутаты и сотрудники АКЗС поставили прививки против гриппа.
Депутаты и сотрудники АКЗС поставили прививки против гриппа.
пресс-служба АКЗС

К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма.

Для этого необходимо:

  • отправляясь на прогулку, одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
  • правильно питаться: включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С: цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, рыбу, мясо, сухофрукты;
  • укреплять иммунитет: принимать витаминно-минеральные препараты; средства, стимулирующие иммунитет; интерфероны;
  • применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), особенно в общественных местах, применять противовирусные мази (оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов;
  • пить больше жидкости: воды, фруктовых и овощных соков;
  • при планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закрывать рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование;
  • регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
  • в период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения мест массового скопления людей;
  • больше гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, закаляться;
  • избегать стрессов, переутомления;
  • при появлении больного в семье необходимо его изолировать.
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