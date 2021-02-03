В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ

За неделю в крае зарегистрировали 16,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Дети до 14 лет составляют от 62,6% случаев.
Пока специалисты фиксируют в регионе циркуляцию вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы). Гриппа нет.
Как защититься?
Намного легче предотвратить заболевание, чем заниматься его лечением. Эффективность профилактики гриппа и ОРВИ будет достигнута при комбинации средств специфической и неспецифической защиты.
К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа проводится однократно и иммунитет сохраняется в течение года. Прививаться против гриппа лучше до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом, так как иммунитет формируется две недели.
К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма.
Для этого необходимо:
- отправляясь на прогулку, одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
- правильно питаться: включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С: цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, рыбу, мясо, сухофрукты;
- укреплять иммунитет: принимать витаминно-минеральные препараты; средства, стимулирующие иммунитет; интерфероны;
- применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), особенно в общественных местах, применять противовирусные мази (оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов;
- пить больше жидкости: воды, фруктовых и овощных соков;
- при планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закрывать рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование;
- регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
- в период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения мест массового скопления людей;
- больше гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, закаляться;
- избегать стрессов, переутомления;
- при появлении больного в семье необходимо его изолировать.