В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ

За неделю с 25 по 31 января в Алтайском крае на 4,5% подскочила заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Эпидпорог превышен на 5,8%, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

За неделю в крае зарегистрировали 16,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Дети до 14 лет составляют от 62,6% случаев.

Пока специалисты фиксируют в регионе циркуляцию вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, метапневмовирусы). Гриппа нет.

Как защититься?

Намного легче предотвратить заболевание, чем заниматься его лечением. Эффективность профилактики гриппа и ОРВИ будет достигнута при комбинации средств специфической и неспецифической защиты.

К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа проводится однократно и иммунитет сохраняется в течение года. Прививаться против гриппа лучше до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом, так как иммунитет формируется две недели.

Депутаты и сотрудники АКЗС поставили прививки против гриппа. пресс-служба АКЗС

К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма.

Для этого необходимо: