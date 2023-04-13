В Алтайском крае собираются проводить «подчищающую вакцинацию» от опасной инфекции

Ситуация с заболеваемостью корью обострилась в прошлом году в России и в Алтайском крае. Роспотребнадзор связывает это, в том числе, с полной отменой ковидных ограничений и как следствие открытием границ, увеличением миграции населения и возвращением всех инфекционных заболеваний. Насколько опасна болезнь и как с ней справляются в регионе — в материале altapress.ru.

Сколько людей болеют

Корь активно распространяется по регионам России и в этом году. Болезнь завозят мигранты или россияне, побывавшие в местах распространения.

Главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова говорит, что в этом году корь попала в Алтайский край из Новосибирской области, где ею болеют цыгане, они не прививают детей в силу религиозных убеждений. Там в январе выявили более 50 случаев. У нас в регионе выявили тогда более 400 контактов с заболевшими, в основном в Индустриальном районе Барнаула и Тальменском районе.

Всего в крае лабораторно подтвердили 32 случая кори — 15 взрослых и 17 детей. Дети все были не привиты.

Врачи. Анна Зайкова.

Забыл привиться

Чтобы остановить рост заболеваемости главный санитарный врач России Анна Попова 8 февраля приняла постановление о проведении так называемой подчищающей иммунизации населения. Согласно этому постановлению необходимо вакцинировать тех, кто вовсе не вакцинировался или вакцинировался по какой-то причине однократно (всего «уколов» должно быть два), а также тех, у кого нет данных о собственных прививках (например, кто их потерял или забыл, что прививался).

По словам начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, вакцинировать постановлено и мигрантов, прибывающих в Алтайский край, а также «кочующее население», то есть, собственно, цыган. Все это должно быть сделано до конца 2023 года. Однако врачи говорят, что лучше закончить иммунизацию до сентября, когда начнется активная прививочная кампания против гриппа.

По национальному календарю прививок первую вакцинацию от кори проводят детям в возрасте год и шесть лет. Ирина Переладова говорит, что двукратно должно быть привито все взрослое население до 35 лет независимо от статуса и места работы. Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Кроме того, по национальному календарю должно быть привито население из групп риска: работники образования и здравоохранения.

Пресс-конференция по кори. Роспотребнадзор АК.

Что в шприце

Сегодня в Алтайском крае есть три вида вакцин от кори. Есть монокомпонентная, то есть только против кори, есть двухкомпонентная — от кори и паротита. Третий год врачи пользуются и комбинированной — корь, паротит и краснуха. Последняя наиболее эффективна и хорошо себя зарекомендовала в части отсутствия осложнений.

Сегодня в Алтайском крае есть 2000 доз моновакцины, закупленной за счет регионального бюджета. Она как раз предназначена для дополнительной иммунизации. Препараты розданы во все краевые учреждения.

Дети и мигранты

По словам главного эпидемиолога, уже привиты более 3000 детей, на этой неделе начнут прививать и взрослых.

Что касается мигрантов, Ольга Егорова говори, что в первую очередь прививают тех, кто получит патент на работу и трудоустроился к конкретному работодателю. Он-то и должен обеспечить вакцинацию. Мигранты прививаются за счет собственных средств или средств работодателя.

Цифра 7000 человек планируется привить в Алтайском крае по плану подчищающей иммунизации.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Как заражаются корью

Вирус кори живет в окружающей среде от двух часов и более. Известны случаи передачи инфекции по вентиляционной системе из нижних помещений в верхние. Также зафиксирован случай, когда заболели все, находившиеся в одном самолете с больным корью. Больной корью может чихнуть или кашлянуть и покинуть помещение, а зашедший через 2 часа здоровый человек может заразится.

Инкубационный период (то есть время от контакта с больным до начала болезни) при кори составляет 21 день, однако чаще всего контактные лица заболевают на 8−14 день.

Ирина Переладова говорит, что опасность кори заключается в том, что есть дети допрививочного возраста. «Если вакцину от гепатита С ребенок получает сразу в родильном зале, то от кори только в год, — говорит врач. — Поэтому важно, чтобы все семейное окружение было привито».

Другая опасность кроется в том, что болезнь очень быстро и легко распространяется, при этом имеет тяжелые осложнения.

Рукопожатие. СС0

Как протекает болезнь

Первый симптом заболевания — высокая температура без причины. На 4−5-й день начинает появляться сыпь (по которой чаще всего устанавливают диагноз, если не было явного контакта с больным и нет эпидемии) с определенной последовательностью высыпания — сначала на лице и шее, на второй день на туловище, затем на разгибательных поверхностях конечностей. С появлением сыпи температура несколько уменьшается.

Сыпь представляет собой круглые пятна диаметром до трех или четырех миллиметров, которые могут «сливаться».

На 4-й день от появления сыпь начинает буреть, температура нормализуется. Пигментация от сыпи держится до полутора недель. Значительно дольше может сохраняться слабость как после гриппа.

При не осложненном течении кори температура тела нормализуется к четвертому дню от начала высыпаний. При этом повышенной температуры может и не быть вообще.

Тяжелые формы кори сопровождаются высокой температурой, бредом, судорогами, одышкой, синюшностью губ и кожных покровов.

При появлении симптомов лучше вызвать врача на дом и полностью ограничить контакты.

Высокая температура. freepik.com/jcomp

Каковы последствия кори

Главный инфекционист региона Валерий Шевченко говорит, что корь — болезнь не новая, но в свое время ее удалось победить повальной иммунизацией населения. До изобретения вакцины не было ни одного человека, кто бы естественным образом не переболел корью.

Все осложнения от этого заболевания, по словам инфекциониста, можно поделить на две группы — связанные с самим вирусом и с присоединением бактериальной инфекции.

К первым относится менингоэнцефалит — серьезное поражение центральной нервной системы, чреватое тяжелыми, иногда летальными исходами. В числе осложнений есть и кератоконъюнктивит — поражение глаз, ведущее в некоторых случаях к слепоте.

Также возможно развитие ложного крупа — это состояние сопровождается ощущением удушья, которое приводит к отеку гортани и асфиксии.

Присоединение бактериальной инфекции больше характерно для детей и ведет к отиту и пневмонии.

Голова. СС0.

Высока вероятность развития осложнения у беременных — преждевременные роды или самопроизвольный аборт.

«Мы ни в коем случае не должны давать болезни шансы к высокому уровню распространения, — говорит Шевченко. — Единичные случаи — то как правило легкое и средней тяжести течение болезни. Если количество заболевших выйдет за 1000, то осложнения будут тяжелее».

Инфекционист также рассказал, что в отношении кори не действует принцип «переболел в детстве и никогда больше не заболею»: люди, перенесшие корь в детстве, имеют многократно возросшие шансы получить болезнь Альцгеймера гораздо раньше, чем их сверстники.