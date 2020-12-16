В Алтайском крае стали меньше умирать от рака легкого

В регионе снизилась смертность от рака легкого. Причиной тому стали грамотное применение современных лекарственных препаратов и точность диагностических исследований. Об этом рассказали на онлайн-семинаре в краевом онкологическом диспансере.

По статистике, плоскоклеточный рак легкого составляет почти половину всех выявляемых случаев злокачественных патологий бронхолегочной системы. В особой группе риска мужчины пожилого возраста с большим стажем курения.

Коварная особенность заболевания заключается в том, что опухоль длительное время развивается бессимптомно. Нередко болезнь диагностируется уже на третьей-четвертой стадии, когда злокачественный процесс достиг обширных масштабов, распространился в другие органы и ткани.

В подобных ситуациях одним из ключевых стандартов лечения становится терапия таргетными и иммунологическими препаратами.

Благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Алтайский край в этом году поступили беспрецедентные средства на лекарственную терапию раковых опухолей — в четыре-пять раз больше чем в предыдущие годы. И большая часть из них была потрачена на приобретение эффективных таргетных и иммунологических препаратов.

Болезнь. Врач. Анализы СС0

В результате смертность от рака легких на Алтае снизилась на 4,6%, а доля пациентов, состоящих на диспансерном учете пять лет и более, выросла на 1,7%.

Результаты при назначении таргетной и иммунной терапии во многом зависят от особенностей генетического портрета опухоли. В лаборатории молекулярной диагностики Алтайского краевого онкологического диспансера проводят исследование всех ключевых мутаций при плоскоклеточном раке легкого.

Результаты такой диагностики дают возможность онкологам подбирать индивидуальную тактику лечения для каждого конкретного пациента, а люди со страшным диагнозом получают дополнительные месяцы и годы жизни.