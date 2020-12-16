Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -12°C
Здоровье

В Алтайском крае стали меньше умирать от рака легкого

В регионе снизилась смертность от рака легкого. Причиной тому стали грамотное применение современных лекарственных препаратов и точность диагностических исследований. Об этом рассказали на онлайн-семинаре в краевом онкологическом диспансере.

Онкологический диспансер.
Онкологический диспансер.
Анна Зайкова.

По статистике, плоскоклеточный рак легкого составляет почти половину всех выявляемых случаев злокачественных патологий бронхолегочной системы. В особой группе риска мужчины пожилого возраста с большим стажем курения.

Коварная особенность заболевания заключается в том, что опухоль длительное время развивается бессимптомно. Нередко болезнь диагностируется уже на третьей-четвертой стадии, когда злокачественный процесс достиг обширных масштабов, распространился в другие органы и ткани.

В подобных ситуациях одним из ключевых стандартов лечения становится терапия таргетными и иммунологическими препаратами.

Благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Алтайский край в этом году поступили беспрецедентные средства на лекарственную терапию раковых опухолей — в четыре-пять раз больше чем в предыдущие годы. И большая часть из них была потрачена на приобретение эффективных таргетных и иммунологических препаратов.

Болезнь. Врач. Анализы
Болезнь. Врач. Анализы
СС0

В результате смертность от рака легких на Алтае снизилась на 4,6%, а доля пациентов, состоящих на диспансерном учете пять лет и более, выросла на 1,7%.

Результаты при назначении таргетной и иммунной терапии во многом зависят от особенностей генетического портрета опухоли. В лаборатории молекулярной диагностики Алтайского краевого онкологического диспансера проводят исследование всех ключевых мутаций при плоскоклеточном раке легкого.

Результаты такой диагностики дают возможность онкологам подбирать индивидуальную тактику лечения для каждого конкретного пациента, а люди со страшным диагнозом получают дополнительные месяцы и годы жизни.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость