В Алтайском крае успешно пересадили второе сердце

В Алтайском крае провели вторую операцию по пересадке сердца, сообщил региональный минздрав. На этот раз пациентом стал 58-летний Геннадий Геков.

Он попал в лист ожидания на трансплантацию после того, как перенес инфаркт миокарда. Ему уже проводили стентирование и коронароангиографию в краевой больнице. В сентябре этого года он снова поступил в кардиохирургическое отделение с жалобами на одышку, слабость, общую утомляемость.

И уже в октябре ему провели трансплантацию сердца. Операция прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо, показатели в норме.

Напомним, первую подобную операцию алтайские врачи провели в феврале этого года. Донорское сердце тогда пересадили 46-летнему Виталию Провоторову из Алейска.

Летом произошла неловкая ситуация: СМИ со ссылкой на депутата Госдумы Николая Герасименко сообщили, что Провоторов умер. А он оказался жив. Депутат позже пояснял, что его слова неверно истолковали, а его коллега — депутат Валерий Елыкомов извинился перед мужчиной.