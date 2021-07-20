В Алтайском крае вакцинация против коронавируса набирает темпы

Темпы вакцинации против коронавируса в Алтайском крае растут. За прошлую неделю в крае привилось в 2,5 раза больше человек, чем неделей ранее, отметили в региональном минздраве.

По данным на 19 июля, в крае прививаются 436 224 человек, из них завершили курс вакцинации 309 684 человека.

В прививочной кампании участвуют 88 медорганизаций, в районах Алтайского края работают 25 передвижных ФАПов, также открыты передвижные пунты.

В Барнауле привиться можно в ТРЦ «Волна», «Весна» и «Галактика» (с 10:00 до 19:30 ежедневно, включая выходные).

Из-за низкого спроса желающих на Барнаульском автовокзале пункт вакцинации с 20 июля временно работать не будет. Министерство здравоохранения рассматривает варианты открытия дополнительных пунктов, удобных жителям.

В Бийске работает мобильный комплекс возле ТРЦ «Ривьера» (с 12:00 до 19:30 в будни, с 11:00 до 19:30 в выходные).

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что после прививки от коронавируса высокая температура должна держаться не более 24−36 часов. В противном случае следует обратиться к врачу.