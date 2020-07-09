В Алтайском крае вырос показатель летальности пациентов с коронавирусом

Данные на 9 июля по летальности пациентов с COVID-19 в процентном соотношении от числа выявленных случаев подготовил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За неделю, с 3 по 9 июля, в Алтайском крае показатель летальности вырос на 0,04% и составил 0,96%.

«По итогам прошедшей недели Алтайский край по-прежнему замыкает тройку регионов СФО с самыми высокими показателями летальности», — отметили в оперштабе.

Лидером рейтинга среди регионов СФО стал Красноярский край — 1,93%, сместив Новосибирскую область — 1,85%.

Наименьшую долю летальных исходов зарегистрировали в Республике Алтай — 0,1%, следом идет Республике Тыва — 0,47%.

В целом в СФО процент летальности составляет 1,16%. Это ниже, чем в среднем по России — 1,53%).

«СФО больше не входит в тройку федеральных округов с самыми низкими показателями, это место уступили Южному федеральному округу», — отметили в Центре отметили.

В 16 регионах страны показатель летальности превышает общероссийский, в их числе два сибирских субъекта — Красноярский край и Новосибирская область.

В России в рейтинге лидерует Санкт-Петербург — 5,7%. За ним идут Республика Дагестан (4,85%) и Тверская область (2,29%).

Примечательно, что в России есть два региона с нулевой летальностью пациентов с коронавирусом — Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Напомним, по данным на 9 июля в Алтайском крае выявили 224 новых инфицированных — это новый антирекорд в регионе по приросту. Всего в регионе скончалось 117 человек с коронавирусом, из них 50 — непосредственно от COVID-19.