+3347. В Алтайском крае выздоравливают от коронавируса больше, чем заболевают им

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 222 637 человек, в том числе 31 688 детей. Выздоровели 182158 человек, умерли 9 326 человек.
По состоянию на 24 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2811 человек.
Кроме этого, 271 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 524, из них подключено к аппаратам ИВЛ -180.
110 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 236 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией лечатся на дому.
На 24 февраля в крае привиты полностью 1 196 007 человек, 86 954 получили повторную вакцинацию.
Новые случаи
Барнаул — 1580, Алейск — 63, Алейский район — 20, Алтайский район — 33, Баевский район — 2, Белокуриха — 18, Бийск — 186, Бийский район — 31, Благовещенский район — 50, Бурлинский район — 5, Быстроистокский район — 1, Волчихинский район — 47, Егорьевский район — 26, Ельцовский район — 14, Завьяловский район — 47, Залесовский район — 7, г. Заринск — 83, Заринский район — 7, ЗАТО Сибирский — 1, Змеиногорский район — 36, Зональный район — 13, Калманский район — 51, Камень-на-Оби — 141, Каменский район — 13, Косихинский район — 17, Красногорский район — 13, Краснощековский район — 2, Крутихинский район — 19, Кулундинский район — 48, Курьинский район — 3, Кытмановский район — 1, Локтевский район — 17, Мамонтовский район — 1, Михайловский район — 12, Немецкий национальный район — 7, Новичихинский район — 2, Новоалтайск — 57, Павловский район — 37, Панкрушихинский район — 6, Первомайский район — 48, Петропавловский район — 12, Поспелихинский район — 8, Ребрихинский район — 16, Родинский район — 6, Романовский район — 2, Рубцовск — 123, Рубцовский район — 10, Славгород — 136, Смоленский район — 35, Советский район — 3, Солонешенский район — 36, Солтонский район — 9, Табунский район — 1, Тальменский район — 38, Тогульский район — 11, Топчихинский район — 13, Третьяковский район — 1, Троицкий район — 34, Тюменцевский район — 14, Угловский район — 15, Усть-Пристанский район — 4, Хабарский район — 2, Целинный район — 2, Шелаболихинский район — 5, Шипуновский район — 46.