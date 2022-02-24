+3347. В Алтайском крае выздоравливают от коронавируса больше, чем заболевают им

За минувшие сутки, 24 февраля, в Алтайском крае зарегистрировано 3347 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 22 человека, выздоровели 4472, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 222 637 человек, в том числе 31 688 детей. Выздоровели 182158 человек, умерли 9 326 человек.

По состоянию на 24 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2811 человек.

Кроме этого, 271 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 524, из них подключено к аппаратам ИВЛ -180.

110 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 236 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией лечатся на дому.

На 24 февраля в крае привиты полностью 1 196 007 человек, 86 954 получили повторную вакцинацию.

Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле. barnaul.org. Фото: Павел Лауронен.

Новые случаи