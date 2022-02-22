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Жизнь

Медлаборатории в Алтайском крае отказываются снижать стоимость ПЦР-тестов

Медицинские лаборатории в Алтайском крае не снижают стоимость ПЦР-тестирования на коронавирус в отличие от лабораторий в других регионах, выяснили эксперты ОНФ.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Тенденция на снижение есть в целом ряде регионов. Например, в Якутии и Москве за последние три недели цены снизились больше чем на 500 рублей.

В Алтайском крае ситуация не изменилась — средняя стоимость анализа составляет 1460 рублей, рассказали в краевом отделении ОНФ по итогам мониторинга.

Самый дорогой тест делают в Барнауле за 1825 рублей.

При этом в Алтайском крае самая низкая стоимость ПЦР-тестирования среди регионов Сибири. На Дальнем Востоке она достигает 3000 рублей, причем не только в частных, но и в государственных учреждениях.

Руководитель регионального исполкома «народного фронта» в Алтайском крае Сергей Войтюк считает, что власти должны поменять экономику процесса в государственных клиниках при оказании платных услуг и в моменты пиковых нагрузок привлекать частные сетевые лаборатории к проведению ПЦР-тестирования в рамках ОМС.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Алтайские общественники по-прежнему призывают проводить в регионах более оперативное и дешевое экспресс-тестирование по ОМС. Войтюк добавил, что тарифы на платные услуги для тех, кому тестирование нельзя сделать бесплатно в государственных клиниках, нужно централизовано снижать через соответствующие распоряжения органов управления здравоохранения.

«Кроме того, медики, выполняющие тестирование, за свой тяжелый труд по восемь часов в противочумных костюмах должны получать специальные социальные выплаты во всех регионах. И это не должно зависеть от позиции и воли главного врача или регионального управления
здравоохранения», — считает глава исполкома алтайского ОНФ.

Ранее Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности стоимости исследований на COVID-19.

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