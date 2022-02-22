Медлаборатории в Алтайском крае отказываются снижать стоимость ПЦР-тестов

Тенденция на снижение есть в целом ряде регионов. Например, в Якутии и Москве за последние три недели цены снизились больше чем на 500 рублей.
В Алтайском крае ситуация не изменилась — средняя стоимость анализа составляет 1460 рублей, рассказали в краевом отделении ОНФ по итогам мониторинга.
Самый дорогой тест делают в Барнауле за 1825 рублей.
При этом в Алтайском крае самая низкая стоимость ПЦР-тестирования среди регионов Сибири. На Дальнем Востоке она достигает 3000 рублей, причем не только в частных, но и в государственных учреждениях.
Руководитель регионального исполкома «народного фронта» в Алтайском крае Сергей Войтюк считает, что власти должны поменять экономику процесса в государственных клиниках при оказании платных услуг и в моменты пиковых нагрузок привлекать частные сетевые лаборатории к проведению ПЦР-тестирования в рамках ОМС.
Алтайские общественники по-прежнему призывают проводить в регионах более оперативное и дешевое экспресс-тестирование по ОМС. Войтюк добавил, что тарифы на платные услуги для тех, кому тестирование нельзя сделать бесплатно в государственных клиниках, нужно централизовано снижать через соответствующие распоряжения органов управления здравоохранения.
«Кроме того, медики, выполняющие тестирование, за свой тяжелый труд по восемь часов в противочумных костюмах должны получать специальные социальные выплаты во всех регионах. И это не должно зависеть от позиции и воли главного врача или регионального управления
здравоохранения», — считает глава исполкома алтайского ОНФ.
Ранее Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности стоимости исследований на COVID-19.