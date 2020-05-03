В Алтайском крае вновь подскочило число новых случаев заражения Covid-19

После непродолжительной паузы на Алтае вновь резко выросло количество заразившихся коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 47 подобных случаев. Днем ранее их было 28.

Среди вновь выявленных больше всего «новеньких» в Змеиногорском районе — 23 человека, далее следует Барнаул — 17 человек. В тройке также оказался Бийск с тремя новыми случаями коронавируса.

В Родинском, Тальменском, Третьяковском районах выявлено еще по по одному заразившемуся. В Тюменцевском районе заболевший выявлен впервые.



Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Пандемия коронавируса. Анна Зайкова.

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В каких еще районах появился коронавирус

На 3 мая общее число заболевших составляет 498 человекиз них 49 детей до 17 летвыписаны за всё время 76 пациентов7 из них — за последние сутки.

Общая картина распространения вируса в регионе выглядит так:

Змеиногорский район — 189, Барнаул — 151, Бийск — 43, Поспелихинский район — 19, Павловский район — 11, Рубцовск — 8, Рубцовский район — 8, Немецкий район — 8, Камень-на-Оби — 6, Новичихинский район — 6, Горняк — 6, Тальменский район — 5, Славгород — 4, Первомайский район — 4, Третьяковский район — 3, Новоалтайск — 3, Крутихинский район — 3, Яровое — 3, Советский район — 2, Родинский район — 2, ЗАТО Сибирский — 2, Кулундинский район — 2, Заринск -1, Бийский район — 1, Троицкий район — 1, Целинный район — 1, Михайловский район — 1, Романовский район — 1, Егорьевский район — 1, Алтайский район — 1, Усть-Калманский район — 1, Тюменцевский район — 1.