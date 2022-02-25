В Алтайском крае за сутки выявили 3250 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки, 25 февраля, в Алтайском крае зарегистрировано 3250 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умер 21 пациент, выздоровели 4823 человека, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 225 887 человек, в том числе 32 065 детей. Выздоровели 186 981 человек. Умерли 9 347 человек.

На лечении в ковидгоспиталях находятся 2723 человека и 280 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных — 524, из них подключено к аппаратам ИВЛ -180.

135 человек без симптомов и 271 человек с вирусной пневмонией лечатся на дому.

1 196 220 человек полностью привиты, 86 968 человек получили повторную вакцинацию.

Новые случаи