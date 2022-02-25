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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 3250 новых случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки, 25 февраля, в Алтайском крае зарегистрировано 3250 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умер 21 пациент, выздоровели 4823 человека, сообщает региональный оперштаб.

"Красная зона" в Диагностическом центре.
"Красная зона" в Диагностическом центре.
Дмитрий Лямзин.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 225 887 человек, в том числе 32 065 детей. Выздоровели 186 981 человек. Умерли 9 347 человек.

На лечении в ковидгоспиталях находятся 2723 человека и 280 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных — 524, из них подключено к аппаратам ИВЛ -180.

135 человек без симптомов и 271 человек с вирусной пневмонией лечатся на дому.

1 196 220 человек полностью привиты, 86 968 человек получили повторную вакцинацию.

Новые случаи

Барнаул — 1391, Алейск — 47, Алейский район — 14, Бийск — 160, Бийский район — 47, Благовещенский район — 28, Бурлинский район — 43, Быстроистокский район — 36, Егорьевский район — 2, Завьяловский район — 47, Залесовский район — 38, Заринск — 65, Змеиногорский район — 50, Зональный район — 21, Камень-на-Оби — 59, Каменский район — 40, Ключевский район — 20, Косихинский район — 45, Кулундинский район — 39, Курьинский район — 31, Локтевский район — 20, Мамонтовский район — 48, Немецкий национальный район — 48, Павловский район — 22, Первомайский район — 48, Петропавловский район — 24, Поспелихинский район — 2, Ребрихинский район — 49, Родинский район — 51, Романовский район — 44, Рубцовск — 108, Рубцовский район — 20, Славгород — 76, Смоленский район — 46, Советский район — 46, Табунский район — 30, Тальменский район — 27, Тогульский район — 48, Топчихинский район — 30, Третьяковский район — 22, Троицкий район — 19, Усть — Калманский район — 32, Усть-Пристанский район — 17, Хабарский район — 30, Целинный район — 9, Чарышский район — 10, Шелаболихинский район — 18, Шипуновский район — 54, Яровое — 29.

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