В Алтайском крае закрыли на карантин десятки классов и групп в детсадах. Как не заболеть

Карантин вводят, если в классе, группе детсада или учреждении одновременного отсутствует более 20% человек, заболевших гриппом и ОРВИ (от численности класса, группы).
Вводится карантин на срок не менее семи календарных дней. Объединение групп и классов и перевод детей внутри коллектива не допускается.
По данным на 22 января, карантин введен в 30 школах (и 96 классах), расположенных в Бийске, Рубцовске, Барнауле, Алейске, Яровом, а также в Родинском, Крутихинском, Табунском, Каменском, Кулундинском, Ельцовском, Целинном, Краснощековском и Романовском районах.
А также в 25 садиках (39 группах) в Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Яровом, Родинском, Первомайском, Кулундинском, Топчихинском, Усть-Калманском, Советском, Немецком национальном, Ребрихинском, Мамонтовском и Тальменском районах.
Полностью закрыто:
- 12 школ: № 21 и № 25 в Бийске, кулундинская школа № 1, Октябрьская школа и Семеновская школа Кулундинского района, Ракитовская школа Михайловского района, Петропавловская школа Петропавловского района, Угловская школа, Вылковская школа и Тюменцевская школа Тюменцевского района, Целинная школа № 1 Целинного района, Зональная школа Зонального района,
- И пять дошкольных учреждений — дошкольные подразделения Октябрьской школы, Златопольский детсад семеновской школы Кулундинского района, детсад «Радуга» Петропавловского района, Бор-Форпостовский детсад Волчихинского района.
Как не заболеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор дает такие советы:
- сократить время пребывания в общественных местах и транспорте.
- пользоваться маской в местах скопления людей,
- избегать тесного контакта с теми, у кого есть признаки заболевания (чихание, кашель),
- регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта,
- промывать нос, особенно после улицы и общественного транспорта,
- регулярно проветривать помещение для работы и отдыха,
- регулярно делать влажную уборку в помещении,
- увлажнять воздух дома и в офисе,
- вести здоровый образ жизни: высыпаться, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой.