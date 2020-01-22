В Алтайском крае закрыли на карантин десятки классов и групп в детсадах. Как не заболеть

По данным на 22 января 2020 года, в Алтайском крае закрыто на карантин 96 классов в 30 школах и 39 групп в 25 детских садах. Карантин объявлен в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ, сообщает краевой минздрав . При этом 12 школ края закрыты полностью.

Карантин вводят, если в классе, группе детсада или учреждении одновременного отсутствует более 20% человек, заболевших гриппом и ОРВИ (от численности класса, группы).

Вводится карантин на срок не менее семи календарных дней. Объединение групп и классов и перевод детей внутри коллектива не допускается.

По данным на 22 января, карантин введен в 30 школах (и 96 классах), расположенных в Бийске, Рубцовске, Барнауле, Алейске, Яровом, а также в Родинском, Крутихинском, Табунском, Каменском, Кулундинском, Ельцовском, Целинном, Краснощековском и Романовском районах.

Барнаульские классы закрывают на карантин. Михаил Хаустов

А также в 25 садиках (39 группах) в Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Яровом, Родинском, Первомайском, Кулундинском, Топчихинском, Усть-Калманском, Советском, Немецком национальном, Ребрихинском, Мамонтовском и Тальменском районах.

Полностью закрыто:

12 школ : № 21 и № 25 в Бийске , кулундинская школа № 1 , Октябрьская школа и Семеновская школа Кулундинского района , Ракитовская школа Михайловского района , Петропавловская школа Петропавловского района , Угловская школа , Вылковская школа и Тюменцевская школа Тюменцевского района , Целинная школа № 1 Целинного района , Зональная школа Зонального района,

: № 21 и № 25 в Бийске кулундинская школа № 1 Октябрьская школа и Семеновская школа Кулундинского района Ракитовская школа Михайловского района Петропавловская школа Петропавловского района Угловская школа Вылковская школа и Тюменцевская школа Тюменцевского района Целинная школа № 1 Целинного района Зональная школа Зонального района, И пять дошкольных учреждений — дошкольные подразделения Октябрьской школы , Златопольский детсад семеновской школы Кулундинского района , детсад «Радуга» Петропавловского района , Бор-Форпостовский детсад Волчихинского района.

В Алтайском крае введены карантинные мероприятия Анна Зайкова

Как не заболеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор дает такие советы: