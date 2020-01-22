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22 января

В Алтайском крае закрыли на карантин десятки классов и групп в детсадах. Как не заболеть

По данным на 22 января 2020 года, в Алтайском крае закрыто на карантин 96 классов в 30 школах и 39 групп в 25 детских садах. Карантин объявлен в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ, сообщает краевой минздрав. При этом 12 школ края закрыты полностью.

ОРВИ, грипп, карантин.
ОРВИ, грипп, карантин.
Анна Зайкова

Карантин вводят, если в классе, группе детсада или учреждении одновременного отсутствует более 20% человек, заболевших гриппом и ОРВИ (от численности класса, группы).

Вводится карантин на срок не менее семи календарных дней. Объединение групп и классов и перевод детей внутри коллектива не допускается.

По данным на 22 января, карантин введен в 30 школах (и 96 классах), расположенных в Бийске, Рубцовске, Барнауле, Алейске, Яровом, а также в Родинском, Крутихинском, Табунском, Каменском, Кулундинском, Ельцовском, Целинном, Краснощековском и Романовском районах.

Барнаульские классы закрывают на карантин.
Барнаульские классы закрывают на карантин.
Михаил Хаустов

А также в 25 садиках (39 группах) в Бийске, Рубцовске, Белокурихе, Яровом, Родинском, Первомайском, Кулундинском, Топчихинском, Усть-Калманском, Советском, Немецком национальном, Ребрихинском, Мамонтовском и Тальменском районах.

Полностью закрыто:

  • 12 школ: № 21 и № 25 в Бийске, кулундинская школа № 1, Октябрьская школа и Семеновская школа Кулундинского района, Ракитовская школа Михайловского района, Петропавловская школа Петропавловского района, Угловская школа, Вылковская школа и Тюменцевская школа Тюменцевского района, Целинная школа № 1 Целинного района, Зональная школа Зонального района,
  • И пять дошкольных учреждений — дошкольные подразделения Октябрьской школы, Златопольский детсад семеновской школы Кулундинского района, детсад «Радуга» Петропавловского района, Бор-Форпостовский детсад Волчихинского района.
В Алтайском крае введены карантинные мероприятия
В Алтайском крае введены карантинные мероприятия
Анна Зайкова

Как не заболеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор дает такие советы:

  • сократить время пребывания в общественных местах и транспорте.
  • пользоваться маской в местах скопления людей,
  • избегать тесного контакта с теми, у кого есть признаки заболевания (чихание, кашель),
  • регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта,
  • промывать нос, особенно после улицы и общественного транспорта,
  • регулярно проветривать помещение для работы и отдыха,
  • регулярно делать влажную уборку в помещении,
  • увлажнять воздух дома и в офисе,
  • вести здоровый образ жизни: высыпаться, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой.

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