В Алтайском крае зарегистрировали первые случаи гриппа

За неделю с 25 ноября по 2 декабря в Алтайском крае выявили случаи гриппа, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Всего за неделю зарегистрировали 18,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших 75,3% - дети в возрасте до 14 лет.

При лабораторных исследованиях в основном отмечается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии, но в двух случаях выявили вирус гриппа В.

Напомним, что вакцинация от гриппа проводится бесплатно. По данным на 6 декабря, против гриппа за счет федерального бюджета в Алтайском крае привили более миллиона человек (46,2%).

Ранее altapress.ru писал, что в середине ноября заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог.