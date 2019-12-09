В Алтайском крае зарегистрировали первые случаи гриппа

Всего за неделю зарегистрировали 18,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших 75,3% - дети в возрасте до 14 лет.
При лабораторных исследованиях в основном отмечается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии, но в двух случаях выявили вирус гриппа В.
Напомним, что вакцинация от гриппа проводится бесплатно. По данным на 6 декабря, против гриппа за счет федерального бюджета в Алтайском крае привили более миллиона человек (46,2%).
Ранее altapress.ru писал, что в середине ноября заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог.