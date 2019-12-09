Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 декабря -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В Алтайском крае зарегистрировали первые случаи гриппа

За неделю с 25 ноября по 2 декабря в Алтайском крае выявили случаи гриппа, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Простуда
Простуда
СС0

Всего за неделю зарегистрировали 18,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших 75,3% - дети в возрасте до 14 лет.

При лабораторных исследованиях в основном отмечается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии, но в двух случаях выявили вирус гриппа В.

Напомним, что вакцинация от гриппа проводится бесплатно. По данным на 6 декабря, против гриппа за счет федерального бюджета в Алтайском крае привили более миллиона человек (46,2%).

Ранее altapress.ru писал, что в середине ноября заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость