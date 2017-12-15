В краевом Минздраве прокомментировали оптимизацию алтайской больницы

В ведомстве подтвердили, что сейчас в поселковой медсанчасти работает всего три врача — педиатр, невропатолог и терапевт — на 3,5 тысячи жителей. А численность обслуживающего персонала в полтора раза превышает медицинский.

Активист Флюр Хакимов рассказывал altapress.ru, что узкие специалисты, которые раньше приезжали в поселок из Михайловской ЦРБ, перестали это делать. Однако в министерстве заявили, что врачи ЦРБ — акушер-гинеколог и хирург — продолжают приезжать в медсанчасть по средам и принимать пациентов.

После объединения скорая помощь по-прежнему осталась в Малиновом озере. В районном центре организовали только единую диспетчерскую службу скорой помощи, которая принимает вызовы, в том числе из поселка. В министерстве рассказали, что до объединения в медсанчасти не было диспетчерской службы, а все вызовы принимала санитарка без медицинского образования, звонки не записывались, а оборудование для оказания экстренной помощи не использовали.

Сейчас, по данным ведомства, в Михайловском районе круглосуточно дежурят две бригады скорой помощи. Из пяти машин две постоянно находятся в поселке Малиновое озеро. В ответе министерства также сказано, что время ожидания бригады "скорой" в этом году сократилось с 20 минут до 16, а при ДТП — с 17 до 8 минут. В минздраве рассказали, что в медсанчасти поселка не соблюдались требования федерального закона, которые бы позволяли оказывать помощь пациентам круглосуточно, и нет возможности оказывать реанимационную помощь.

В своем обращении к президенту жители поселка писали, что в медсанчасти планируют закрыть детское отделение. В министерстве же сказали, что ничего закрывать не планируют и сокращать койко-места тоже не будут.

По приказу Министерства здравоохранения России, в поселке Малиновое озеро должны организовать амбулаторию или центр общей врачебной практики с дневным стационаром.

Также в краевом ведомстве пояснили, что решение об объединении больниц Михайловского района не приняли, но это помогло бы улучшить качество медпомощи для жителей Малинового озера. Поскольку в Михайловской ЦРБ много узких специалистов, которые при объединении могли бы выезжать в Малиновое озеро и оказывать помощь жителям.

Напомним, 1 апреля 2017 года по приказу регионального Минздрава объединили Михайловскую ЦРБ и службу скорой помощи поселка Малиновое озеро. Жители поселка написали обращение к президенту России Владимиру Путину и попросили его остановить оптимизацию единственной в поселке медсанчасти. Люди возмущены тем, что отделения в больнице закрываются, а ездить к врачам приходится в райцентр за 20 км. При этом медуслуги надо проходить платно.