Жители алтайского поселка просят президента не оптимизировать местную больницу

Документ на имя президента, премьер-министра, губернатора и министра здравоохранения за три дня подписали около 1,7 тысяч человек из 3,5 тысяч живущих в поселке.

Несколько лет назад в поселковой медсанчасти ликвидировали хирургическое и инфекционное отделения, роддом. Врачи уехали из поселка, а местным жителям приходится ездить в соседнее Михайловское. Иногда поселок посещают врачи из ЦРБ, но, по словам главы инициативной группы и секретаря крайкома КПРФ Флюра Хакимова, в последнее время они перестали приезжать по указанию главврача районной больницы.

Сейчас в поселке Малиновое озеро работают всего три врача — терапевт, невропатолог и детский врач. Это при том, что из 3,5 тысяч населения — 600 детей и 1600 пенсионеров.

Детское, неврологическое и терапевтическое отделение существуют сейчас в урезанном виде. В больнице осталось только дневное отделение — теперь все больные получают медпомощь днём, а на ночь вынуждены уйти домой.

В августе 2017 года отделение скорой помощи перевели в районную ЦРБ в село Михайловское, в 20 км от Малинового озера. Физически скорая помощь осталась в поселке, но каждое утро бригада врачей должна ездить в райцентр, чтобы проставить штамп, что им разрешено выезжать на вызовы сегодня. Флюр Хакимов также отметил, что теперь скорая помощь обслуживает только неотложные и экстренные вызовы и в выходные дни горожане остаются без медицинской помощи.

Из текста резолюции:

— Больные из-за отсутствия специалистов вынуждены ехать в райцентр на прием к врачам. А там ожидает их так называемый "теплый прием" — либо отказ, либо прием за плату. Это приказ главврача ЦРБ.

Жители Малинового озера в своем обращении к властям потребовали сохранить статус КГБУЗ "Медицинская санитарная часть" и укрепить её медицинским кадрами — хирургом, детским врачом, стоматологом и терапевтом. Также они просят отменить платные услуги и сделать медицинскую помощь бесплатной, вернуть скорую помощь под юрисдикцию медсанчасти, оставить детское отделение и не сокращать койко-места в неврологии.

Главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк рассказал altapress.ru, что никакой оптимизации не происходит. Скорая помощь в поселке продолжает выезжать на экстренные вызовы, а оказывать другую помощь она не имеет права.

7 декабря на встрече с главами городов и районов края губернатор Александр Карлин заявил, что после перевода скорой помощи из Малинового озера в Михайловское увеличилась эффективность службы.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Что мы получили по Малиновому озеру? Не довели, в том числе, и главврач, новую схему диспетчеризации скорой помощи. Не ее работы, а того, где разместятся диспетчеры. Все бригады и места выезда остались, где прежде, увеличилась эффективность службы. Но некоторые стали спекулятивно эту тему раскачивать. Что говорит район? Мы ничего не знаем, с нами не советуются. И нам пришлось эту тему успокаивать.

Altapress.ru направил запрос в Министерство здравоохранения Алтайского края по поводу ситуации.