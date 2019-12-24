В алтайском минздраве рассказали, как будут работать врачи в новогодние праздники

250 бригад скорой помощи будут работать в Алтайском крае во время новогодних каникул, об этом рассказала начальник отдела организации помощи взрослому населению алтайского Минздрава Жанна Вахлова.

Большинство обращений в поликлиники в новогодние каникулы связано с травмами и простудой, в эти дни также многие испытывают дискомфорт в связи с перееданием и обострениями хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистыми и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Скорая помощь в Алтайском крае будет работать в обычном круглосуточном режиме. Жанна Вахлова утверждает, что в крае достаточное количество диспетчеров и машин, чтобы беспрерывно оказывать помощь населению в праздничные дни. По ее словам, количество вызовов увеличивается уже сейчас.

Также круглосуточно будут работать экстренные стационары. Врачи плановых стационаров отправятся на каникулы, однако выйдут на работу 3 и 6 января, чтобы провести ревизию состояния больных и уточнить назначения, которые были даны до праздников

Амбулаторная поликлиническая сеть края будет работать в режиме оказания неотложной помощи. С 8:00 до 15:00 в поликлиниках будут принимать вызовы на дом. Можно прийти самим, также функционируют фильтр-боксы для больных с температурой. После 15:00 вызовы будет принимать скорая помощь.

Скорая помощь. CC0

На неотложный вызов (когда нет угрозы жизни пациента) бригада должна приехать в течение двух часов — таковых нормативы. Если вызов экстренный, скорая помощь должна появиться у порога в течение 20 минут после звонка.

3 и 6 января в полном режиме будут работать поликлиники, выйдут все участковые терапевты и педиатры. На прием к узким специалистам в это время не попадешь, они отдыхают.

Также 3 и 6 января будут работать аптеки, отпускающие льготные лекарства.