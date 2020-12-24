Всеобщая модернизация. В алтайском минздраве рассказали, сколько денег потратят на доступную медпомощь и что из этого получится

Минздрав Алтайского края намерен создавать, перестраивать и оснащать техникой крупные межрайонные медицинские центры, расширять выездные формы работы в отдаленных селах и применять дистанционные методы диагностики. Заместитель министра Константин Гордеев рассказал о большой программе модернизации первичного звена здравоохранения в регионе, которую предстоит реализовать до 2025 года.

Программа и финансы

Решение федерального правительства о реализации этой программы было принято еще в прошлом году, но пандемия коронавируса немного сдвинула сроки. Сейчас уже согласованы все объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции.

«Внимание федерального правительства и Минздрава на протяжении последних лет было сосредоточено на крупных высокотехнологичных объектах, — рассказал Гордеев. — Так, в крае построили перинатальный центр „Дар“ и Федеральный центр травматологии и ортопедии. Теперь упор сделан на первичное звено, максимально приближенное к жителям края, с тем чтобы медпомощь стала еще более доступной».

Прежде всего программа подразумевает строительство новых учреждений здравоохранения там, где их раньше не было вовсе, а также возведение поликлиник и ФАПов взамен ветхих и аварийных, износ которых составляет 80% и более.

По программе модернизации в регионе построят 130 новых медучреждений. В программу также включен ремонт 93 медицинских организаций первичного звена, в том числе 58 центральных районных больниц, 21 городской больницы для детей и взрослых, 13 городских поликлиник для детей и взрослых, а также медсанчасти № 128 Федерального медико-биологического агентства России в Яровом.

Медицина , больница. СС0

Программа предусматривает также доукомплектование и замену оборудования, приобретение автотранспорта. Федеральное финансирование составит более 1,5 млрд рублей в год.

В 2021 году почти половина этих денег — 760 млн рублей — пойдет на новое строительство, 603 млн — на приобретение оборудования, 68,4 млн — на реконструкцию, 32 млн — на капитальный ремонт.

43,5 млн рублей отдельно выделят на приобретение 51 единицы автотранспорта для нужд неотложной помощи. «В течение ряда лет мы заменяли машины скорой помощи, здесь сделан упор именно на неотложку. Автомобили поступят уже в начале следующего года», — сказал Гордеев.

Факт Неотложную помощь оказывают фельдшеры или участковые терапевты в течение двух часов с момента поступления вызова в поликлинику. Неотложку также вызывают по телефону 03, она в отличие от скорой приезжает в случаях, когда нет угрозы жизни пациента.

Медицина , больница. СС0

Защита ЦРБ

По данным минздрава, доля площадей, которые сейчас неэффективно используются в здравоохранении региона, составляет больше 46%. Это требовало серьезного пересмотра организации медпомощи населению.

Константин Гордеев рассказывает, что в прошлом году сформировали паспорт всех медицинских организаций, где учли всё: материальное обеспечение, площадь, износ, персонал, прикрепленное население и много других показателей.

По рекомендациям федерального Минздрава в регионе должны были сократить количество центральных районных больниц и ФАПов. «Мы дважды ездили в Москву защищать наши ЦРБ, — вспоминает Гордеев. — Мы не можем ничего сокращать и понижать уровень медорганизаций. Это связано с особенностями расселения в крае. У региона третье место в России по протяженности дорог, многие живут в труднодоступных районах».

Все 59 районных больниц останутся в строю. Гордеев подчеркивает, что не будет никакой «оптимизации» и количество медучреждений в крае не уменьшится.

Увеличение полезных площадей замминистра проиллюстрировал на примере закрытия родильных отделений. Эти подразделения в последние годы закрыли в Локтевском, Новичихинском и Кулундинском районах.

«Например, в Новичихинском районе за год родилось всего 17 детей, держать там роддом нецелесообразно. Медработники просто теряют квалификацию, не имея возможности оказывать помощь регулярно».

При этом опустевшие здания не бросают, а пытаются перепрофилировать. В той же Новичихе бывший роддом предлагается использовать под хирургический стационар.

Цифра Более 2000 объектов недвижимости насчитывает система здравоохранения Алтайского края. В год на капитальные ремонты, благоустройство и приобретение оборудования из краевого бюджета выделяется более 2 млрд рублей.

Врач в больнице. Медицина. CC0

Поликлиники в Барнауле

Среди 130 новых объектов программы модернизации — три крупные поликлиники в столице края.

Первоочередная задача — завершение строительства поликлиники в квартале 2002-а. Она строится за счет краевого бюджета, общая стоимость объекта составляет более 1,2 млрд рублей. Здание, общая площадь которого 15,4 тыс. кв. м, состоит из четырех блоков переменной этажности — от четырех до семи.

Стройка идет опережающими темпами: вместо 250 млн рублей в текущем году уже израсходовано 350 млн. В 2023 году планируется ввести этот объект в эксплуатацию, он будет рассчитан на 42 терапевтических участка, это 900 посещений в смену.

Чуть меньшей мощностью — порядка 700 посещений — будет располагать поликлиника в активно застраивающемся квартале 2034. Там уже зарезервирован земельный участок.

Требует усиления в плане оказания медицинской помощи и Центральный район в его нагорной части, которая также активно застраивается. Здесь планируется в 2024—2025 годах построить поликлинику на 700 посещений. Сейчас ведется поиск земельного участка.

Новый корпус поликлиники № 14. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Два года и сотни миллионов

Константин Гордеев рассказал, что все объекты распределены по пятилетке.

«Строительство даже небольшой поликлиники районного масштаба — это не меньше двух лет работ и не меньше 230 млн рублей по сметной стоимости, — сказал замминистра. — Говорю уверенно, потому что мы уже подготовили проектно-сметную документацию, определены подрядчики на строительство поликлиник в Ребрихинском и Советском районах в 2021 году».

Поликлиники будут построены также в Смоленском, Зональном, Мамонтовском районах. Кроме того, планируется дальше ремонтировать, достраивать и модернизировать больницы в Алейске и Камне-на-Оби как крупные межрайонные многопрофильные центры.

Упор на развитие этих организаций делали в последние два года, там установлены компьютерные томографы, начали работать первичные сосудистые центры. Концентрация высококлассных специалистов и материальных ресурсов должна сделать эти больницы центрами медицинской помощи для прилежащих к ним округов.

По программе модернизации томографы также установят в Новоалтайске, Заринске и Благовещенке.

В Барнауле построят врачебную амбулаторию на ул. Краевой, 45, она станет филиалом 1-й городской поликлиники. Здание возведут взамен пришедшего в негодность. Также планируется строительство поликлинического отделения 1-й детской больницы на ул. Кулагина, 23-б.

Еще 40 врачебных амбулаторий появится по всему краю взамен ветхих, плюс 70 ФАПов. Из них 17 — уже в следующем году, на них готова сметная документация и проекты, выделены земельные участки.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице № 11. Анна Зайкова.

Много и капитально

Планируется завершить реконструкцию поликлинического отделения горбольницы № 3 на ул. П. Сухова, 18, начатую еще в 2017 году. Здесь снесут ветхие объекты на территории и построят приемное отделение с лабораторией, диагностическими кабинетами и флюорографом, а также пристроят лифт.

«Внимание барнаульцев давно занимает здание на пр. Калинина, 16, это бывшая поликлиника № 2, ныне поликлиника горбольницы № 5. Это сложное здание — объект культурного наследия. Документация сейчас разрабатывается», — сказал Гордеев.

Капитально отремонтировать надо будет 18 объектов, большинство из них — ФАПы.

Факт Более 800 ФАПов насчитывается в крае. Согласно документам о доступности помощи фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории не должны быть расположены дальше 6 километров от населенного пункта.

Районная больница. Дмитрий Лямзин.

Новые аппараты

По словам Константина Гордеева, кроме тяжелого оборудования вроде компьютерных томографов планируется заменить и другое.

Последний раз оборудование больниц менялось в середине 2000-х годов по разным программам модернизации, теперь же оно приходит в негодность и морально устаревает.

В общей сложности приобретут 64 единицы техники: 3 томографа, 49 флюорографов, 8 стационарных рентген-аппаратов, 7 маммографов. Это будут современные цифровые аппараты с возможностью передачи данных на электронных носителях в крупные учреждения третьего уровня для получения экспертных консультаций. Станет возможным создание архива цифровых изображений.