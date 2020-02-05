Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

В алтайском онкодиспансере появилась установка для нагревания опухолей

В Алтайском краевом онкологическом диспансере появилась новая гипертермическая установка, которая позволяет повысить температуру внутри опухоли до 41−43 градусов. Это делает ее более чувствительной к ионизирующему излучению.

Новое оборудование в Алтайском онкодиспансере.
Новое оборудование в Алтайском онкодиспансере.
altairegion22.ru

Специалисты отмечают, что это принципиально новый метод для региона. За месяц работы нового оборудования уже видны результаты: опухоли уменьшаются в размере на 20%, рассказали в краевом минздраве.

Установку приобрели по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Наряду с традиционными методами лучевой терапии в отделении используют высокотехнологичные методы облучения, позволяющие подвести к опухоли более высокую дозу излучения и при этом максимально защитить окружающие здоровые органы и ткани.

В Алтайском онкодиспансере.
В Алтайском онкодиспансере.
altairegion22.ru

Ежегодно в радиологическом отделении лучевую терапию получают более 800 пациенток.

В этом году отделению исполняется 70 лет.

Ранее алтайские онкологи рассказали, как самолечение рака обернулось смертью для пациента.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость