В алтайском онкодиспансере появилась установка для нагревания опухолей

Специалисты отмечают, что это принципиально новый метод для региона. За месяц работы нового оборудования уже видны результаты: опухоли уменьшаются в размере на 20%, рассказали в краевом минздраве.
Установку приобрели по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Наряду с традиционными методами лучевой терапии в отделении используют высокотехнологичные методы облучения, позволяющие подвести к опухоли более высокую дозу излучения и при этом максимально защитить окружающие здоровые органы и ткани.
Ежегодно в радиологическом отделении лучевую терапию получают более 800 пациенток.
В этом году отделению исполняется 70 лет.
Ранее алтайские онкологи рассказали, как самолечение рака обернулось смертью для пациента.