Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июня 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

В алтайском онкодиспансере возобновили плановые операции

С 3 июня в Алтайском краевом онкологическом диспансере возобновили плановые операции пациентов, сообщили в пресс-службе онкоцентра. Доктора уже провели четыре хирургических вмешательства.

Операция в онкоцентре.
Операция в онкоцентре.
пресс-служба Алтайского краевого онкологического диспансера

В ближайшие дни в связи с активным заполнением отделений врачи начнут делать до 10 операций в сутки.

Пока операции проводятся только на Змеиногорском тракте. Корпус на ул. Никитина, 77 закрыт на карантин до середины июня.

Вновь поступающие пациенты с органами грудной и брюшной полости, опухолями головы и шеи также будут госпитализироваться в отделения на Змеиногорском. Там они будут оперироваться, получать химиотерапию и лучевое лечение.

Напомним, 25 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции на Никитина, 77 оперативное лечение, как и госпитализация новых пациентов была приостановлена. С 29 мая на Змеиногорском тракте закрыли отделение урологии и радиотерапии № 2.

Для онкологических больных заражение COVID-19 намного более опасно, нежели риски, связанные с кратковременной отсрочкой противоопухолевого лечения, пояснили в администрации больницы.

Ранее сообщалось, что перед приемным покоем и поликлиникой Алтайского краевого онкоцентра «Надежда» специалисты МЧС установили два больших шатра. В них пациенты, которые приехали на прием к врачам, будут ожидать своей очереди.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость