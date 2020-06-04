В алтайском онкодиспансере возобновили плановые операции

С 3 июня в Алтайском краевом онкологическом диспансере возобновили плановые операции пациентов, сообщили в пресс-службе онкоцентра. Доктора уже провели четыре хирургических вмешательства.

В ближайшие дни в связи с активным заполнением отделений врачи начнут делать до 10 операций в сутки.

Пока операции проводятся только на Змеиногорском тракте. Корпус на ул. Никитина, 77 закрыт на карантин до середины июня.

Вновь поступающие пациенты с органами грудной и брюшной полости, опухолями головы и шеи также будут госпитализироваться в отделения на Змеиногорском. Там они будут оперироваться, получать химиотерапию и лучевое лечение.

Напомним, 25 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции на Никитина, 77 оперативное лечение, как и госпитализация новых пациентов была приостановлена. С 29 мая на Змеиногорском тракте закрыли отделение урологии и радиотерапии № 2.

Для онкологических больных заражение COVID-19 намного более опасно, нежели риски, связанные с кратковременной отсрочкой противоопухолевого лечения, пояснили в администрации больницы.

Ранее сообщалось, что перед приемным покоем и поликлиникой Алтайского краевого онкоцентра «Надежда» специалисты МЧС установили два больших шатра. В них пациенты, которые приехали на прием к врачам, будут ожидать своей очереди.