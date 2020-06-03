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Жизнь

Для пациентов алтайского онкоцентра установили палатки на улице

Перед приемным покоем и поликлиникой Алтайского краевого онкоцентра «Надежда» специалисты МЧС установили два больших шатра. В них пациенты, которые приехали на прием к врачам, будут ожидать своей очереди, рассказали в краевом минздраве.

Палатки у онкоцентра.
Палатки у онкоцентра.
zdravalt.ru

Это дополнительная мера защиты пациентов в условиях эпидемии короновируса. Главный врач краевого онкодипансера Игорь Вихлянов говорит, что многие по-прежнему остаются приверженцами политики «поеду пораньше, авось, быстрее пройду».

«Я их ни в коем случае за это не осуждаю, тем более, многие приезжают из отдаленных районов, а потому элементарно зависят от расписания. Если раньше мы так или иначе мирились с таким положением дел, то сейчас ситуация кардинально поменялась. Чтобы избежать скученности пациентов во время госпитализации и ожидания приема в поликлинике, мы вынуждены впускать их в помещение небольшими группами. А для комфортного ожидания на улице для них и были установлены спецшатры», — пояснил доктор.

В палатках размером 7×5 метров могут одновременно на безопасном расстоянии находиться до 20 человек. Сооружения постоянно проветриваются. Также они снабжены термоизоляционным слоем и обеспечивают комфортную температуру.

Внутри для удобства оборудованы места для сидения.

Спецшатры простоят во дворе онкоцентра две-три недели. За это время администрация надеется справиться со вспышкой коронавируса и вернуться к привычной работе.

Ранее стало известно, что положительные тесты на коронавирус получили около 70 человек в алтайском онкодиспансере.

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