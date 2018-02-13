В алтайском селе более трех тысяч человек жалуются, что им негде сдать анализы

В селе Воеводское Целинного района Алтайского края закрыли медицинскую лабораторию для приема анализов. Теперь сдавать анализы люди смогут только раз в неделю, а узнавать результаты по телефону, пишет "Комсомольская правда".
Как пишет издание, забирать анализы у жителей села будут раз в неделю и увозить их в Целинную районную больницу.
Кроме полутора тысяч жителей села Воеводское в лабораторном кабинете обслуживались и жители близлежащих сел: Ложкино, Сухая Чемровка и Сверчково. А это это более 3000 человек, или четвертая часть всего населения Целинного района.
Также в сельской больнице сократили количество коек — с восьми до пяти.
По словам местной жительницы Раисы Булгаковой, когда-то сельская больница была рассчитана на 90 коек. Теперь их всего пять. А единственному врачу в селе урезали зарплату на 20%, рассказывает женщина.
По словам главного врача Целинной районной больницы Ольгой Евсюковой, лечебное учреждение в селе Воеводское — это амбулатория, и в ней не предусмотрена лаборатория. Когда там была участковая больница, была и лаборатория. Сейчас есть лицензия только на оказание первичной медико-санитарной помощи. Именно поэтому анализы будут отвозить в ЦРБ.
Также главврач ЦРБ рассказала, что когда-то в больнице села Воеводского были хирургическое и терапевтическое отделения, роддом и рентген кабинет. Когда население стало уменьшаться, отделения постепенно закрывались.
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