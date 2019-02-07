В аптеках резко подорожал валидол

Цена на валидол в России в январе резко подскочила. Лекарственный препарат подорожал за месяц на 10,5%, в то время, как цены на корвалол выросли на 1,8% — такие данные приводит Росстат .

Среди медикаментов и медпрепаратов это самый высокий зафиксированный рост цены в январе, отмечает статистическое ведомство.

Так, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы подорожали на 1−1,6%, пишет bfm.ru. В то же время цены на эссенциале форте Н снизились на 1,1%, на сульфацетамид — на 0,4%, а на левомеколь — на 0,3%.

Ранее эксперты назвали самые продаваемые лекарства. В 2018 году в России чаще всего продавали нурофен. По количеству проданных упаковок лидируют бактерицидный пластырь и цитрамон.

Валидол — препарат, о котором большинство людей вспоминают, почувствовав боль в сердце или рядом с ним. Данное средство действительно считается кардиологическим и часто входит в состав комплексных терапий.