В Барнауле хотят оптимизировать психиатрические больницы

Две психиатрические больницы Барнаула ждет объединение. Об этом говорится в опубликованном 29 октября постановлении правительства Алтайского края.

Алтайскую краевую психиатрическую больницу № 1 присоединят к Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Эрдмана. В документе говорится, что эти преобразования проводятся с целью оптимизации системы здравоохранения.

Алтайская краевая психиатрическая больница № 1 располагается в селе Боровиха Первомайского района. Число коек стационара рассчитано на 180 пациентов, пишет politsib.ru

Ранее в Новоалтайске прошел митинг за сохранение городского роддома. Около 300 человек вышли на улицы с колясками и плакатами, чтобы высказать свое недовольство закрытием единственного роддома в городе.