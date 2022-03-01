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Здоровье

В Барнауле начинаются бесплатные курсы для тех, кто работает со «сложными» детьми

Барнаульский нейропсихолог Лариса Головина запустила социальный проект для коллег смежных профессий, которые работают с детьми с нарушениями развития.

Лариса Головина, нейропсихолог.
Лариса Головина, нейропсихолог.
Анна Зайкова.

«На сегодняшний день такому специалисту (логопеду, дефектологу, педагогу, психологу, неврологу, психиатру, социальному работнику) просто необходимо обладать знаниями на пересечении нескольких специальностей, чтобы понимать природу трудностей своих подопечных, ну и конечно, уметь выстраивать свою работу с ним», — говорит Лариса Головина.

Курс состоит в совместных чтениях специальной литературы. Читать тем, кто работает с детьми, приходится много, но не просто освоить весь объем получаемой информации, да еще и продираясь сквозь дебри языка научной литературы.

Участники проекта будет встречаться два раза в месяц по средам в 11.00 (время по Барнаулу) в зум-конференции и в течение 40−50 минут обсуждать статью (или главу), которую прочтут накануне.

Чтение.
Чтение.
Pixabay.com

«Я знаю много таких историй, когда люди услышав о какой-то важной и полезной книге, покупают ее, но взявшись за чтение, просто вязнут в терминологических дебрях, — рассказывает Головина. — И вот человек покупает книгу за книгой, они у него копятся, пылятся, место опять же занимают, а пользы никакой не приносят.

Наш проект призван, во-первых, поставить практику чтения специальной литературы на какие-то регулярные рельсы, чтобы у человека сформировался некоторый ритуал — читать небольшой объем к определенному сроку. Во-вторых, в ходе он-лайн встреч много из содержания прочитанного я буду прояснять, чтобы формировалась более-менее стройная картина. Будем, так сказать, есть слона по кусочкам».

К первой он-лайн встрече, которая в связи с выходными состоится не в среду, а в понедельник, 7 марта, в 12:00, нужно прочитать статью Л.С. Выготского «Основные проблемы современной дефектологии».

Подробности можно узнать здесь. Записи чтений планируется выкладывать в группе «Нейропсихолог Барнаул».

Подключиться к конференции можно по этой ссылке. Идентификатор конференции: 779 7927 4307. Код доступа: X5r9T2.

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