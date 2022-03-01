В Барнауле начинаются бесплатные курсы для тех, кто работает со «сложными» детьми

Барнаульский нейропсихолог Лариса Головина запустила социальный проект для коллег смежных профессий, которые работают с детьми с нарушениями развития.

«На сегодняшний день такому специалисту (логопеду, дефектологу, педагогу, психологу, неврологу, психиатру, социальному работнику) просто необходимо обладать знаниями на пересечении нескольких специальностей, чтобы понимать природу трудностей своих подопечных, ну и конечно, уметь выстраивать свою работу с ним», — говорит Лариса Головина.

Курс состоит в совместных чтениях специальной литературы. Читать тем, кто работает с детьми, приходится много, но не просто освоить весь объем получаемой информации, да еще и продираясь сквозь дебри языка научной литературы.

Участники проекта будет встречаться два раза в месяц по средам в 11.00 (время по Барнаулу) в зум-конференции и в течение 40−50 минут обсуждать статью (или главу), которую прочтут накануне.

Чтение. Pixabay.com

«Я знаю много таких историй, когда люди услышав о какой-то важной и полезной книге, покупают ее, но взявшись за чтение, просто вязнут в терминологических дебрях, — рассказывает Головина. — И вот человек покупает книгу за книгой, они у него копятся, пылятся, место опять же занимают, а пользы никакой не приносят.

Наш проект призван, во-первых, поставить практику чтения специальной литературы на какие-то регулярные рельсы, чтобы у человека сформировался некоторый ритуал — читать небольшой объем к определенному сроку. Во-вторых, в ходе он-лайн встреч много из содержания прочитанного я буду прояснять, чтобы формировалась более-менее стройная картина. Будем, так сказать, есть слона по кусочкам».

К первой он-лайн встрече, которая в связи с выходными состоится не в среду, а в понедельник, 7 марта, в 12:00, нужно прочитать статью Л.С. Выготского «Основные проблемы современной дефектологии».

Подробности можно узнать здесь. Записи чтений планируется выкладывать в группе «Нейропсихолог Барнаул».

Подключиться к конференции можно по этой ссылке. Идентификатор конференции: 779 7927 4307. Код доступа: X5r9T2.