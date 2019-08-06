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6 августа
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Здоровье

В Барнауле откроется первая «комната здоровья». Что там будет?

7 августа в Барнауле откроется первая бесплатная «комната здоровья». Проект запустили при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в ТОС «Тимуровский», сообщает «Комсомольская правда».

Спорт, фитнес.
Спорт, фитнес.
unsplash.com

В «комнате здоровья», которая находится по адресу ул. Беляева, 7, уже установили три тренажера и массажное оборудование. По словам организаторов, здесь можно будет не только поправить свое здоровье бесплатно, но и выяснить у специалистов, как сократить расходы на лечение и найти поддержку в трудной ситуации.

Открытие состоится 7 августа в 11:00, после чего «комната здоровья» будет работать с понедельника по четверг с 11:00 до 15:00.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае появится оборудование для дистанционного слежения за людьми с кардиостимуляторами. Теперь жители региона могут самостоятельно передавать врачам данные о своем состоянии, не записываясь на прием.

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