Поймать пациента. В Алтайском крае установят оборудование для дистанционного слежения за людьми с кардиостимуляторами

В Алтайском краевом кардиологическом диспансере установили терминал для удаленного мониторинга состояния пациента с имплантированными кардиологическими устройствами. Теперь жители региона могут самостоятельно передавать врачам данные о своем состоянии, не записываясь на прием.

Как работает прибор

Устройство CareLink Express напоминает терминал самообслуживания. Пациент выбирает из предложенного списка имплантированных устройств «свое», подносит к области сердца антенну и нажимает специальную кнопку. Система «считывает» данные и передает их на сервер врача, который может оценить здоровье пациента и работоспособность прибора.

Как только на приборе замигал индикатор передачи данных, пациент может закончить процедуру. Вероятности, что данные потеряются, нет, поскольку при обрыве сети одного оператора связи прибор автоматически ищет другую. Если у пациента есть сомнения, он может дождаться полного завершения сеанса CareLink.

В Алтайском крае больше 5 тыс. пациентов имеют имплантированные устройства — кардиостимуляторы, дефибрилляторы, кардиомониторы. Использование системы CareLink Express позволяет оптимизировать работу медицинского персонала и облегчить жизнь «сердечникам». Всего больше миллиона человек в 38 странах мира участвуют в программе CareLink Express. это крупнейшая в мире система удаленного доступа.

Николай Неминущий,

профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Научного центра им. А.Н. Бакулева:

Основная нагрузка по ведению больных с имплантами ложится именно на региональные учреждения. Федеральные клиники в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге больше нацелены на то, чтобы именно имплантировать кардиоустройство, но в их обязанности не входит наблюдение за такими пациентами. Между тем, лечение может поменяться, так что нужно вовремя все «поправлять».

Модель сердца. СС0

Для туристов и жителей края

Пациенты теперь не будут стоять в очередях в кардиодиспансере и смогут передавать данные на расстоянии. Если врач увидит, что имплантированное устройство работает не правильно или данные говорят об ухудшении самочувствия пациента, он быстро сможет принять решение о госпитализации или оказании другой медпомощи.

Во всем мире проверка данных с кардиостимуляторов проходит раз в год, но иногда нужно делать это чаще. В Алтайском крае пациенты с кардиоустройствами вынуждены были из самых отдаленных уголков приезжать в Барнаул минимум дважды в год.

Терминал какое-то время будет работать в кардиодиспансере в тестовом режиме для обучения медицинского персонала, в дальнейшем переместится в Бийск.

Это город выбрали, потому что Бийская зона — одна из самых больших в крае, в нее входят 12 районов, включая туристические. Прибор частично поможет решить проблему физического доступа пациентов в диспансер.

Андрей Косоухов,

главный врач кардиологического диспансера:

Был у нас такой случай, когда бабушке сказали, что кардиостимулятор не работает. Потом оказалось, что он работает, просто в другом режиме. Но чтобы это узнать, ее внукам пришлось срочно ее везти в Барнаул из села в феврале, пробиваясь сквозь метели с тракторами.

Кардиоцентр Сергей Башлычев

Сэкономить время и деньги

Андрей Косоухов,

главный врач кардиологического диспансера:

Если у человека ничего не болит, то он считает, что врач ему не нужен. И раньше пациенты с сердечно-сосудистыми проблемами просто «исчезали» из нашего поля зрения. Тут два варианта: или у него все хорошо или он уже не жив.

У CareLink есть небольшой недостаток — он способен считать данные не со всех стимуляторов. С ним не совместимы устаревшие модели кардиоустройств. 20% пациентов имеют «подходящие» к прибору импланты. Остальным придется все же ездить в диспансер на проверку.

Алексей Попов,

заведующий кабинетом электрофизиологических исследований и функциональной диагностики кардиологического диспансера:

Даже если из 5 тыс. мы сможет дистанционно проверять тысячу человек, то это уже снимет огромную нагрузку на врачей и облегчит жизнь самих пациентов, которые иногда, например, едут к нам на такси из Горного Алтая и платят много денег.

Благотворительная акция «Подари сердцам жизнь!» СС0.

Обратная связь

Прибор CareLink работает только «в одну сторону» — передает данные в кардиодиспансер по интернету. То есть пациент не получит мгновенную обратную связь.

Алексей Попов,

заведующий кабинетом электрофизиологических исследований и функциональной диагностики кардиологического диспансера:

Мы стремимся все же дать пациенту обратную связь. Пока пациентов мало, мы устанавливаем личный индивидуальный контроль. Если вам не позвонили после передачи данных, значит, все хорошо. Никто не запрещает и самому пациенту быть активным, после передачи данных позвонить в кардиодиапансер и спросить, все ли в порядке.

Сейчас обсуждает вопрос связи с пациентом по мессенджерам, в том числе предоставление полного протокола данных с его импланта.

Андрей Косоухов,

главный врач кардиологического диспансера:

Имплантированные устройства накапливают и диагностическую информацию — записывают все события, которые могут угрожать здоровью пациента. Иногда задним числом можно диагностировать инфаркт, который человек попросту не заметил.

Кардиоцентр Сергей Башлычев

Забрать с периферии

По словам Андрея Косоухова, в Алтайском крае настолько хорошо отлажена работа с районами, что нам завидуют врачи всех соседних регионов — Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.

«Они видят по статистике, сколько мы ставим стимуляторов и удивляются. На самом деле мы просто успеваем „поймать“ пациента на уровне центральных районных больниц, — рассказывает Косоухов. — Запись кардиограмм мгновенно передается нам, и когда мы видим проблему, выездная бригада ставит временный кардиостимулятор и транспортирует больного в диспансер. CareLink — это следующий этап контроля кардиологических пациентов именно на периферии».

Ранее о контроле за кардиологическими больными и системе «Теле-ЭКГ» altapress.ru рассказал директор медицинского информационно-аналитического центра Алтайского края Виталий Азанов. По его словам, к концу года в регионе появятся 300 мобильных электрокардиографов с сим-картами, ими оснастят почти все автомобили скорой помощи.

Смысл в том, чтобы фельдшер скорой помощи мог мгновенно передавать ЭКГ в кардиодиспансер и получать расшифровку. Это позволит быстро выявлять патологии и в конечном итоге сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе.