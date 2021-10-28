В Барнауле откроют пункт вакцинации против ковида для беременных и кормящих женщин

В Алтайском крае прививку против COVID-19 поставили больше 300 беременных женщин. Еще несколько сотен вакцинировались до наступления беременности.
Заразившихся коронавирусной инфекцией среди этой категории пациенток в Алтайском крае нет.
Стоящие на учете по беременности женщины, которые уже прошли вакцинирование, не заметили никаких осложнений и побочных реакций.
Вакцинироваться можно на пр. Комсомольский, 35, с 13:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется.
Напомним, с учетом положительных результатов исследований безопасности вакцины эксперты разрешили применения вакцины «Спутник V» для беременных и кормящих мам.