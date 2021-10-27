Какие вакцины от COVID-19 зарегистрированы в России и кому их можно ставить

Россиянам доступны несколько отечественных вакцин против коронавируса. Кому подходит каждая из них и каких «побочек» ждать от прививки — в разборе altapress.ru.

«Гам-Ковид-Вак» ( «Спутник V»)

Эффективность препарата «Гам-Ковид-Вак» проверили на животных, в том числе на двух видах приматов, и людях. В результате, перед получением регистрационного удостоверения, вакцина прошла четыре стадии исследований.

Включает «Гам-Ковид-Вак» два компонента. В их состав, по информации оперштаба, входят «рекомбинантные аденовирусные векторы на основе двух различающихся сборок аденовируса».

Иными словами, в препарат встроены фрагменты генетического материала SARS-CoV-2. К применению он рекомендован лицам старше 18 лет, в том числе кормящим женщинам.

Среди побочных эффектов вакцины — озноб, повышение температуры (не больше 38,5 градусов), боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола, покраснение, которые обычно проходят в течение двух-трех дней.

«ЭпиВакКорона»

Вакцинация. CC0

«ЭпиВакКорона» — вакцина на основе пептидных антигенов. Ее клинически протестировали на 150 добровольцах старше 60 лет.

В состав препарата входит белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — короткие фрагменты S-белка коронавирусной инфекции. «Живой» вирус в «ЭпиВакКороне» отсутствует, и вакцина, по имеющимся данным, почти не дает побочных эффектов. Единственное, что может побеспокоить привитого, — легкие покраснение и болезненность в месте инъекции, небольшое повышение температуры.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«ЭпиВакКорона», уверяют эксперты, не перегружает иммунитет и подходит людям с хроническими заболеваниями. А также тем, кто перенес ковид в легкой форме или бессимптомно.

Противопоказания к вакцине — гиперчувствительность к гидроксиду алюминия и другим компонентам препарата, тяжелые аллергии, реакции на предыдущие прививки, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования. Ставят «ЭпиВакКорону» двукратно, с интервалом в три недели. Иммунитет она формирует на 42-й день после первого введения.

«Спутник Лайт»

Ученые. Исследования. Анализы. CC0

«Спутник Лайт» прошел клинические и доклинические испытания на животных. По данным, опубликованным на сайте оперштаба, сейчас вакцина находится на третьей фазе исследований — в них участвуют больше семи тысяч человек. Глобальное тестирование ее эффективности запустили в Центре имени Гамалеи в феврале 2021 года.

Препарат помогает сформировать гуморальный и клеточный иммунитет к COVID-19 так же, как «Спутник V» — при этом вместо двух компонентов пациенту вводят один. В списке «побочек» этой вакцины — «традиционные» кратковременные озноб и повышение температуры, боль в мышцах и суставах, болезненность и покраснение в месте укола.

Женщина. Маска. Болезнь. unsplash.com

Применять ее советуют ранее вакцинированным и тем, кто перенес ковид — для ускоренного создания иммунитета. Возрастной «ценз» «Спутника Лайт» — от 18 до 60 лет.

«ЭпиВакКорона-Н»

Этот препарат также разработан на основе пептидных антигенов. Его создатели — сотрудники научного центра «Вектор».

В России «ЭпиВакКорону-Н» зарегистрировали 26 августа этого года — через несколько месяцев после начала клинических испытаний с участием 300 добровольцев. Вакцина прошла проверку на безопасность, переносимость, реактогенность и иммуногенность.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

Буква «Н» в названии прививки означает «новая». Против инфекции «ЭпиВакКорона-Н» борется с помощью заложенного в нее белка-носителя и небольших фрагментов коронавирусного S-белка.

Побочные эффекты у «ЭпиВакКороны-Н», как и у «ЭпиВакКороны», единичные: боль в месте введения и кратковременное повышение температуры.

К использованию она подходит взрослым от 18 до 60 лет. Противопоказана беременным. Вводится дважды, с интервалом в 14−21 день.

«Ковивак»

Медицина. Пробирки. CCO.

Автор «Ковивака» — Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова (РАН).

В сентябре 2020 года Минздрав разрешил клинические испытания вакцины и привлек к ним 200 добровольцев. Следующая фаза ее исследований стартовала в декабре — тогда в них поучаствовали еще 200 жителей Санкт-Петербурга, Новосибирска и Кирова.

Официально препарат зарегистрировали в феврале 2021-го. По состоянию на 6 апреля были произведены 70 тыс. его доз. Плановое же производство — 1 млн доз в месяц.

Пробирка. Лаборатория. СС0

В прошедшем сентябре стало известно, что выпуск «Ковивака» в России приостановили . Дело в том, что разработчик устанавливает новое оборудование, чтобы масштабировать выпуск субстанции. Старые мощности не позволяют перерабатывать большой объем сырья.

Уточним, что действующий компонент вакцины — инактивированный, или «убитый» вирус SARS-CoV-2.

Такая прививка, пояснил заведующий отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгий Игнатьев, формирует в иммунной системе спектр антител. Они противостоят всем структурным белкам ковида.

Коронавирус. Пандемия. СС0

Георгий Игнатьев,

заведующий отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова:

У «Ковивака» мы обнаруживаем иммунный ответ к нуклепротеину, S- белку и фрагменту S-белка RBD. Каждый белок вируса имеет определенную функцию, чтобы, попав в клетки человека, мог заразить их, сделать копии себя. Кстати, вакцина Центра имени Чумакова дает более выраженный спектр антител, чем «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Какую еще вакцину разрабатывают в стране?

Очередным препаратом для вакцинации занимается Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Пока вакцина без «говорящего» названия проходит клинические испытания.

Ее, разработанную на новой технологической платформе, планируют применять для развития клеточного иммунитета — с помощью белков вируса, которые минимально подвержены мутациям.

Вакцинация. CC0

В тестировании прививки задействовали 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Успешность проверки подтвердила Дарья Крючко, начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА. Она заявила, что участники исследований хорошо переносят вакцинацию инновационной антиковидной разработкой.

Будут ли россиянам доступны заграничные вакцины?

Недавно Минздрав вступил в партнерство с китайской компанией «CanSino». Страны проводят совместное международное исследование (на третьей фазе) вакцины «Ad5-nCoV». К тестированию еще одного препарата привлекли больше 40 тыс. добровольцев, 8 тыс. из которых — россияне. Первые группы подопытных уже вакцинировали. Серьезных побочных эффектов, подчеркивает оперштаб, у них пока не выявили.