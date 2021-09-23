Приостановлен выпуск одной из российских вакцин от ковида

Выпуск вакцины от ковида «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев. Разработчик препарата — центр Чумакова — закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины, сообщает « Коммерсантъ ».

Новые партии вакцины не вводились в обращение с 28 августа по 22 сентября.

Дело в том, что разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования выпуска субстанции, так как имеющиеся мощности не позволяют центру производить большой объем сырья для вакцины.

При оптимистичном раскладе процесс модернизации займет два месяца. Вероятно, центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям, пишет Газета.Ru.

Ажиотаж

Вакцина от коронавируса «КовиВак» пользуется ажиотажным спросом среди россиян.

Однако, по мнению экспертов «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор» еще долго не станут массовыми. По этой причине до 95% потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

В чем отличие платформы «КовиВака»

В основе «КовиВака» находится инактивированный (или «убитый») цельный вирус SARS-CoV-2, тогда как «Спутник V» — векторная вакцина, где в качестве вектора задействованы два разных типа аденовируса человека: в них встроен фрагмент гена SARS-CoV-2, который кодирует один из белков вируса, а именно S-белок. В случае с «ЭпиВакКороной» речь идет о пептидной платформе, состоящей из искусственно синтезированных фрагментов того же S-белка SARS-CoV-2.

В случае прививки «КовиВаком», пояснял РБК заведующий отделом общей вирусологии Центра им. Чумакова Георгий Игнатьев, у иммунной системы человека формируется спектр антител ко всем структурным белкам SARS-CoV-2, а не только к S-белку.