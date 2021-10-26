«Пропуск» в общество. Кому в России могут отказать в получении QR-кода

Не у всех ковидных пациентов, сдавших ПЦР-тест, появляется QR-код, пояснила Безбородова.
«Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на „Госуслугах“, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», — уточнила она.
По словам эксперта, информацию о положительных тестах на коронавирус из коммерческих клиник передают в Роспотребнадзор. Дальше данные «уходят» в поликлинику. Туда, в свою очередь, обращается заболевший.