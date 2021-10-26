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Здоровье

«Пропуск» в общество. Кому в России могут отказать в получении QR-кода

Причины, по которым россиянам могут отказать в получении QR-кода, назвала порталу «Myslo» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
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Тест и результат

Не у всех ковидных пациентов, сдавших ПЦР-тест, появляется QR-код, пояснила Безбородова.

«Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на „Госуслугах“, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», — уточнила она.

2
Куда отправляют данные о положительных тестах из частных клиник?
Вакцина.
Вакцина.
ССО.

По словам эксперта, информацию о положительных тестах на коронавирус из коммерческих клиник передают в Роспотребнадзор. Дальше данные «уходят» в поликлинику. Туда, в свою очередь, обращается заболевший.

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