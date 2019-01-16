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Здоровье
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В Барнауле отремонтируют детскую инфекционную больницу, на состояние которой жаловались родители

В Барнауле отремонтируют бывшую городскую детскую больницу № 2, на состояние которой жалуются барнаульцы. На ремонт инфекционного стационара выделили около 50 млн рублей из краевого бюджета, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Больница
Больница
zdravalt.ru

До конца января во всех палатах инфекционного стационара поменяют матрасы и кровати. А в течение 2019 года здесь планируют сделать капитальный ремонт.

«Будет полностью сделана перепланировка палат. Они станут 1−2-местными с обязательным санузлом. Заменим коммуникации, в том числе электропроводку, систему вентиляции. Все выполним в полном объеме. Это будет первый капитальный ремонт для стационара за время его существования», — говорит главный врач Константин Смирнов.

С 1 января 2019 года это медучреждение вместе с Перинатальным центром (клиническим) Алтайского края вошло в состав КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», созданный на базе Алтайской краевой клинической детской больницы.

Ранее две жительницы Барнаула показали в соцсетях фотографии мебели, стен и сантехники детской инфекционной больницы. Женщин ужаснуло состояние учреждения и условия, в которых предлагается проходить лечение мамам с детьми.

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