В Барнауле отремонтируют детскую инфекционную больницу, на состояние которой жаловались родители

До конца января во всех палатах инфекционного стационара поменяют матрасы и кровати. А в течение 2019 года здесь планируют сделать капитальный ремонт.

«Будет полностью сделана перепланировка палат. Они станут 1−2-местными с обязательным санузлом. Заменим коммуникации, в том числе электропроводку, систему вентиляции. Все выполним в полном объеме. Это будет первый капитальный ремонт для стационара за время его существования», — говорит главный врач Константин Смирнов.