В Барнауле построили самый «быстрый» процедурный кабинет

В Диагностическом центре Алтайского края открыли процедурный кабинет нового образца, сообщает минздрав. Он устроен не по кабинетному, а по зальному типу, это позволяет организовать непрерывный поток пациентов и избежать очередей.

В центре говорят, что такие кабинеты вполне в духе времени, сегодня в здравоохранении идет внедрение новых подходов к оказанию медицинской помощи с учетом сокращения времени для пациента и трудозатрат медицинского работника.

Пациентов в новый процедурный приглашают при помощи автоматизированной системы вызова. Входят и выходят пациенты в разные двери для того, чтобы потоки посетителей не пересекались, а в зале ожидания не было «скученности».

Процедурный кабинет рассчитан на семь автоматизированных рабочих мест. Они оснащены индивидуальной точкой доступа в специальные информационные системы, так что пациента оперативно зарегистрируют и внесут данные в общую информационную базу.

В кабинете также установили современные автоматизированные передвижные многофункциональные кресла, которые позволяют оказывать медпомощь при неотложных состояниях, а также переводить пациента для дальнейшего наблюдения без лишних трудозатрат в кабинет неотложной медицинской помощи, который расположен рядом.

Кабинет также оснащен кнопкой вызова неотложной бригады и всем необходимым оборудованием для оказания первой помощи.

С 8:00 до 12:00 кабинет работает как процедурный, то есть здесь забирают биоматериал. А во второй половине дня он функционирует в формате дневного стационара для пациентов Краевого амбулаторного эндокринологического центра. Для этого рядом с процедурным разместили кабинет врача-эндокринолога.

«Ранее в дневном стационара, развернутом на пятом этаже, это было невозможно, так как количество коек там ограничено, — объясняет главврач центра Жанна Вахлова. — При таком подходе мы смогли увеличить и доступность медицинской помощи для пациентов с эндокринологическими заболеваниями».