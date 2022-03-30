В Барнауле стартуют благотворительные акции для покупки оборудования онкобольным детям

Художественный салон «Турина Гора» проведет традиционную благотворительную акцию «Мы вместе!» в помощь отделению онкологии краевого центра охраны материнства и детства. Это единственное место, где лечат детей с онкологией со всего края. Все собранные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования — инфузоматы.

В Алтайском крае свыше 700 детей болеют онкологией. Большая часть из них сейчас в стадии ремиссии, когда опасность сведена к минимуму. Но немало и тех, кто на пике борьбы с раком и испытывает на себе сложное лечение, в том числе лучевую и химиотерапию. Инициатива приобретения инфузоматов принадлежит краевой общественной организации «Мать и дитя».

Инфузомат — это прибор, который позволяет отмерить и ввести пациенту точную дозировку определенного лекарственного препарата, проконтролировать скорость и время введения.

«Мы хотим, чтобы такие устройства были в каждой палате онкологического отделения центра охраны материнства и детства. Мы оформим договор пожертвования, договоренность об этом есть с заведующим отделением Александром Румянцевым», — объясняет онкопсихолог организации «Мать и дитя» Наталья Воронина.

Таких аппаратов нужно 10 штук, стоимость каждого — около 100 тыс. рублей, но может поменяться в любой момент ввиду политической обстановки в мире. Необходимость покупки оборудования объясняется просто: если взрослый может проконтролировать введение лекарства, то ребенок не всегда может следить за капельницей. Между тем онкобольные дети проходят длительные курсы химиотерапии, где точность введения препарата очень важна.

По словам Натальи Ворониной, распродажа — лишь первое событие по сбору средств на инфузоматы. «Мы планируем и другие акции, распродажи, аукционы, творческие мастерские и мастер-классы в поддержку этого проекта», — сказала она

Благотворительная распродажа брендовых вещей от «Туриной горы» пройдет с 1 по 3 апреля по адресу: пр. Строителей, 143, 2 этаж/здание автосервиса «Свой» с 10:00 до 19:00. Куратор проекта Екатерина Левина ответит на все вопросы по телефону +7 913 235 7601.