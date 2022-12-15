В Барнауле заканчивают строить гигантскую врачебную амбулаторию

Врачебная амбулатория барнаульской поликлиники № 1 в поселке Кирова считается самым большим медицинским объектом модульного типа, который построен в Алтайском крае за последние годы. Общая площадь постройки блок-контейнерного типа с каркасной схемой из трехслойных сэндвич-панелей составляет 554 кв. м, сообщает минздрав.

На новых площадях разместятся взрослое и детское поликлинические отделения, фильтр-бокс и дневной стационар на шесть коек. Прием будут вести терапевты, педиатры, гинеколог. Здесь же расположат процедурные и прививочные кабинеты, просторные гардеробы для персонала и пациентов, комнаты для забора биоматериала, санузлы и подсобные помещения. Также в амбулатории будет вести прием стоматолог, этого специалиста раньше не было.

По словам главврача горбольницы № 1 Елена Азарова говорит, что раньше поликлиника располагалась здесь же, в здании 1952 года постройки, которое уже не отвечала никаким санитарным требованиям. В 2019 году поликлиника вошла в программу модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». По ней выделили более 70 миллионов рублей.

В микрорайоне пос. Кирова проживает больше 6 000 взрослого населения и почти тысячи ребятишек. Детской поликлиники здесь не было никогда. «Не очень хорошая транспортная развязка, доехать до детской поликлиники на Прудских было сложно, — говорит Елена Азарова. — Поэтому строительство и организовали на том же месте, где была старая амбулатория, и добавили отделение для детей. Теперь за 20 минут до врачей можно добраться из любой точки микрорайона».

Строительство амбулатории ведется с августа, сейчас работы уже близятся к завершению. Для новой амбулатории закупают мебель и оборудование.

Здание представляет из себя модульную конструкцию, которая быстро возводится и не требует внутренней отделки. Представители подрядной организации говорят, что укладываются в обозначенный график работ. Сейчас здесь завершают инженерные работы, монтаж системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, вентиляции. В целом здание практически готово к эксплуатации, запущены системы отопления и водоснабжения, территория благоустроена.

Всего в этом году по проекту модернизация первичного звена здравоохранения будет построено 10 врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Такие медицинские объекты модульного типа в регионе создают впервые. Их общая стоимость составляет 393,9 млн. рублей.