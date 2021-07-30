В барнаульском ТЦ «Геомаркет» развернули крупнейший в регионе пункт вакцинации

В ТЦ «Геомаркет» (пр. Ленина, 154А) в Барнауле заработал крупнейший в Алтайском крае прививочный пункт. Ежедневно там могут вакцинироваться 500−700 человек, рассказали в региональном минздраве.

На площади 230 кв. м разместили три помещения: зона ожидания, зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет.

Одновременно прием могут вести до 5−6 врачей, а в прививочном кабинете принимать сразу двух человек.

Пункт вакцинации работает с 10:00 до 19:00 ежедневно, включая выходные.

Записаться можно через сайт Госуслуг или по телефонам: 8 (958) 516-47-84 и 8 (963) 531-32-05 .

Вакцинация проводится также и в порядке живой очереди. Перед процедурой каждого осмотрит врач, измерят температуру, давление и сатурацию.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Пункт вакцинации в «Геомаркете» обслуживают поликлиника Городской больницы № 3 и поликлиника № 10.

Со 2 августа вакцинироваться можно будет и в Диагностическом центре.