В барнаульском ТЦ «Геомаркет» развернули крупнейший в регионе пункт вакцинации

На площади 230 кв. м разместили три помещения: зона ожидания, зал для осмотра пациентов и процедурный кабинет.
Одновременно прием могут вести до 5−6 врачей, а в прививочном кабинете принимать сразу двух человек.
Пункт вакцинации работает с 10:00 до 19:00 ежедневно, включая выходные.
Записаться можно через сайт Госуслуг или по телефонам:
Вакцинация проводится также и в порядке живой очереди. Перед процедурой каждого осмотрит врач, измерят температуру, давление и сатурацию.
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.
Пункт вакцинации в «Геомаркете» обслуживают поликлиника Городской больницы № 3 и поликлиника № 10.
Со 2 августа вакцинироваться можно будет и в Диагностическом центре.