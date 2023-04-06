В барнаульской поликлинике можно пройти быструю диагностику рака

15 апреля в барнаульской поликлинике № 14 пройдет День ранней диагностики рака кожи. Такую крупную акцию в учреждении проводят впервые. Ее суть заключается в том, чтобы пациент в максимально сжатые сроки прошел прием в смотровом кабинете и при необходимости — сразу же у онколога.

В тот же день

На прием 15 апреля могут прийти пациенты в возрасте от 18 лет, у которых есть образования на коже. Если они видят, что родинка изменила свой цвет, увеличилась в размерах, появились другие беспокоящие новообразования.

«В выходной, 15 апреля, у нас будут работать сразу три смотровых кабинета, — рассказал главный врач поликлиники N14 Дмитрий Денисов. — Пациентов здесь станут осматривать на патологию кожных покровов. В случае каких-либо подозрений человека направят на прием к онкологу или хирургу в этот же день. Онколог при необходимости проведет онкоцитологию, хирург — определится по дате удаления родинки или направит на процедуру в другие лечебные учреждения».

Смотровые кабинеты, онкологи и хирурги будут вести прием с 8:00 до 15:00 часов. Предварительная запись — обязательна. Записываться нужно в смотровой кабинет. Сделать это можно через кол-центр, администратора, регистратуру, отделение медицинской профилактики (телефон: +7 952 009 1415). Специалисту необходимо сказать, что нужен талон на День ранней диагностики рака кожи.

«Организацией такой акции мы хотим обеспечить раннюю диагностику рака кожи. Осмотр ведется в рамках программы ОМС», — уточнил Дмитрий Денисов.

Врач в больнице. Медицина. CC0

Почему это важно

Рак кожи объединяет десятки диагнозов. Один из них — меланома — злокачественная опухоль, развивающаяся из пигментных клеток кожи меланоцитов.

Также различают еще два вида: базальноклеточный и плоскоклеточный рак. В первом случае опухоль медленно растет, не склонна к появлению метастазов и в редких случаях прорастает в глубокие слои кожи. Второй случай более агрессивный, опухоль может метастазировать в близлежащие лимфоузлы.

Меланома, пожалуй, одна из самых злостных опухолей. Видимая часть ее может быть просто небольшим пятнышком на коже, остальная часть «айсберга» уходит глубоко под кожу и поэтому метастазирует как в лимфоузлы рядом с опухолью, так и в отдаленные органы, например, печень и даже головной мозг.

Это связано с тем, что клетки меланоциты имеют массу длинных отростков, которые, с одной стороны, подходят к верхним слоям кожи, защищая ее от ультрафиолетового излучения, с другой — к нервным окончаниям, лимфатическим и кровеносным сосудам, поэтому такой рак прорастает очень быстро.

Между тем, на ранних стадиях меланома, как и другие виды онкообразований, успешно лечится.