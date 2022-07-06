Съели арбузы с «сюрпризом». В Бийске выросла заболеваемость сальмонеллезом

В Бийске регистрируют случаи заражения сальмонеллезом от разрезанных арбузов. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По словам бийских врачей, большинство заразившихся сальмонеллезом ели арбузы, которые купили в разрезанном виде.

«Никогда нельзя покупать разрезанный арбуз. Потому что обычно продавцы режут ножом по немытому арбузу. Возбудитель с ножа попадает на мякоть фрукта, потом это все еще и пленкой закрывают — здравствуйте, сальмонеллез, энтеровирусы, дизентерии и любые другие кишечные инфекции», — Лариса Фоминская, заведующая инфекционным отделением ЦГБ Бийска.

Основные симптомы сальмонеллеза — резкое повышение температуры тела до 39 градусов и выше, озноб, выраженная слабость, тошнота, рвота, боли в животе и диарея.

Специалисты поясняют, что опасность заражения есть только от разрезанных плодов.

Ранее сообщалось о том, что в Бийске бушует энтеровирус.