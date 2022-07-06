6 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Съели арбузы с «сюрпризом». В Бийске выросла заболеваемость сальмонеллезом

В Бийске регистрируют случаи заражения сальмонеллезом от разрезанных арбузов. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Арбуз. Девушка
Арбуз. Девушка
СС0

По словам бийских врачей, большинство заразившихся сальмонеллезом ели арбузы, которые купили в разрезанном виде.

«Никогда нельзя покупать разрезанный арбуз. Потому что обычно продавцы режут ножом по немытому арбузу. Возбудитель с ножа попадает на мякоть фрукта, потом это все еще и пленкой закрывают — здравствуйте, сальмонеллез, энтеровирусы, дизентерии и любые другие кишечные инфекции», — Лариса Фоминская, заведующая инфекционным отделением ЦГБ Бийска.

Основные симптомы сальмонеллеза — резкое повышение температуры тела до 39 градусов и выше, озноб, выраженная слабость, тошнота, рвота, боли в животе и диарея.

Специалисты поясняют, что опасность заражения есть только от разрезанных плодов.

Ранее сообщалось о том, что в Бийске бушует энтеровирус.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость