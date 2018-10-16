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В борьбе с курением Минздрав продолжает «совершенствовать» пачки сигарет

Минздрав рассматривает новые меры борьбы с курением, в частности пачки сигарет в России собираются сделать «обезличенными». Они не будут содержать логотипов, а названия марок напишут единым шрифтом. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, пишет RT.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

По словам министра, с принятием «системного и сбалансированного антитабачного законодательства» удалось снизить потребление табака более чем на 20%. Глава Минздрава напомнила, что в России внедрили «полный набор базовых мер», однако останавливаться на достигнутом нельзя, и главной задачей остается последовательная «денормализация курения».

В ряде стран введение обезличенных пачек сигарет дало эффект. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза.

Скворцова подчеркнула, что, по оценкам специалистов, из-за табака умирает порядка 20% человек на планете.

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